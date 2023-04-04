Otomobil alırken 'röntgen' dönemi! Türkiye'deki ekspertizlerde yeni uygulama başladı: Değişen, boya, vernik, macun... 1000 TL'ye anlaşılıyor

Otomobil alım-satım işlemlerine damga vuracak olan 'röntgen' uygulaması Türkiye'de de hayat geçirildi. Teknolojiye artık ekspertizler de uyum sağladı. Bundan böyle yeni nesil ekspertizler devreye giriyor. Söz konusu yeni nesil ekspertizlerde otomobillerin emarı çekiliyor. Emarı çekilen araçlarda herhangi bir değişen veya boya, vernik olup olmadığı anında anlaşılıyor.
Söz konusu röntgen cihazının nasıl çalıştığını ATV Haber'e anlatan Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, "Cihaz aracın yüzeyine bir ısı gönderiyor. Isı ve ışığın dönüşümü ile birlikte analizini yapıyor. Biz de bilgisayar ortamında bu analiz sonuçlarını raporluyoruz" dedi.
Röntgen cihazıyla birlikte hatalı araçların 'hatasız' diye satılmasının önüne geçileceğini söyleyen Yanık, "Bir kaplama varsa, kaplamanın da altında ne olduğunu görebiliyoruz. Plastik aksanda boya varsa onu da görebiliyoruz" diye konuştu.
Hızla yayılan ekspertizlerdeki röntgen uygulamasının fiyatı ise 1000 TL'den başlıyor.