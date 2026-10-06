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Volkswagen 50 bine yakın aracını geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı

Alman otomobil devi Volkswagen, 2025 model 49.958 aracını geri çağırma kararı aldı. Seyir sırasında motorun aniden durmasına yol açabilen yazılım hatası nedeniyle araçlara ücretsiz güncelleme uygulanacak.

Volkswagen 50 bine yakın aracını geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı
Aleyna Türkmen

Volkswagen, 2025 model yılına ait 49.958 Tiguan için geri çağırma kararı aldı. Araçlarda tespit edilen yazılım kaynaklı sorun, seyir sırasında motorun aniden durmasına neden olabiliyor. Güvenlik riski oluşturan problem nedeniyle araç sahiplerinin yetkili servislere başvurması gerekecek.

Alman otomotiv üreticisinin geri çağırma uygulamasına konu olan SUV modeli Tiguan'daki problemin, aracın elektronik sistemlerini yöneten Gövde Kontrol Modülü'nden kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu yazılım hatasının sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilecek sonuçlara yol açabileceği bildirildi.

Volkswagen 50 bine yakın aracını geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı 1

MOTORUN SEYİR HALİNDE ANİDEN DURMASI RİSKİ

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) 10 Eylül 2026 tarihinde bildirilen güvenlik sorununa ilişkin geri çağırma, 24 Mart ile 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen Tiguan modellerini kapsıyor. 26V587 numaralı geri çağırma belgelerinde yer alan bilgilere göre problemin kaynağında Gövde Kontrol Modülü'ndeki yazılım hatası bulunuyor.

Modern araçlarda merkezi bir elektronik kontrol noktası olarak görev yapan Gövde Kontrol Modülü; aydınlatma, güvenlik sistemleri, anahtarsız giriş ve motorun çalıştırılması gibi çeşitli elektronik işlevleri yönetiyor. Sistemdeki yazılım problemi nedeniyle modülün araç hareket halindeyken kendisini sıfırlayabildiği belirtildi.

Volkswagen 50 bine yakın aracını geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı 2

SIFIRLANMA BİRDEN FAZLA SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİYOR

Modülün sürüş sırasında kendisini yeniden başlatması yalnızca motorun stop etmesiyle sınırlı bir risk oluşturmuyor. Bu durum sonucunda motor aniden durabilirken sürücünün araç üzerindeki kontrolünü kaybetme ihtimali de ortaya çıkabiliyor. Güvenlik yetkilileri, hareket halindeki aracın motorunun beklenmedik şekilde kapanmasının kaza riskini ciddi biçimde yükselttiğine dikkat çekiyor.

Geri çağırmaya neden olan arızanın bir başka sonucu ise ikaz ışıkları, dış aydınlatmalar ve geri görüş kamerasının aynı anda çalışmaması olabiliyor. Böylece sürüş sırasında birden fazla elektronik güvenlik ve görüş sisteminin devre dışı kalma ihtimali bulunuyor.

Volkswagen 50 bine yakın aracını geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı 3

PARÇA DEĞİŞMEYECEK, YAZILIM GÜNCELLENECEK

Webtekno'nun haberine göre Volkswagen, sorunun giderilmesi için araçlarda mekanik bir parça değişimine gitmeyecek. Geri çağırma kapsamındaki Tiguan'ların yetkili servislerinde Gövde Kontrol Modülü'ne ücretsiz yazılım güncellemesi uygulanacak.

Bu işlemle birlikte söz konusu yazılım kaynaklı problemin tamamen giderilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Otomobil
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