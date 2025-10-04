FİNANS

Otomobil devi Renault'dan işten çıkarma planı! 3 bin kişi etkilenebilir

Mali zorluklar nedeniyle pek çok şirket işten çıkarma yoluna gitti. Belirsizlik ve rekabet gerekçesiyle işten çıkarma planı yapan otomotiv şirketleri arasına Fransız Renault da katıldı.

Cansu Akalp

Fransız otomobil üreticisi Renault dünya çapında 3 bin çalışanını etkileyebilecek bir işten çıkarma planı yapıyor.

YÜZDE 15'LİK BİR AZALMAYA YOL AÇACAK!

Fransız haber sitesi l'Informe'un haberine göre işten çıkarma planı insan kaynakları, finans ve pazarlama gibi destek hizmetlerindeki işlerde yüzde 15'lik bir azalmaya yol açacak.

Otomobil devi Renault dan işten çıkarma planı! 3 bin kişi etkilenebilir 1

Renault ise bugün yaptığı açıklamada, henüz bir karar alınmadığı belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada "Otomotiv pazarındaki belirsizlikler ve aşırı rekabet ortamı göz önüne alındığında, sabit maliyetlerimizi basitleştirmenin, yürütmeyi hızlandırmanın ve optimize etmenin yollarını değerlendirdiğimizi teyit ediyoruz" denildi.

