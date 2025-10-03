Otomobil firmasından dikkat çeken karar! 19 binden fazla araç geri çağırıldı: İşte sebebi...

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), açıklamasına göre, Nissan 19 bin 77 elektrikli aracı olası yangın riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.
Cuma günü duyurulan geri çağırma, hızlı şarj sırasında aşırı ısınmaya eğilimli olabilecek araçları kapsıyor. NHTSA, söz konusu sorunun özellikle hızlı şarj işlemiyle bağlantılı yangın riski oluşturduğunu belirtti.
Araç sahipleri, Nissan'ın resmi web sitesi üzerinden veya en yakın bayiye başvurarak geri çağırma sürekli hakkında bilgi alabilirler.
Daha öncede Nissan, motor arızası riski nedeniyle dünya çapında 443.000'den fazla aracını geri çağırma kararı almıştı.
Geri çağırmanın nedeni, araçlarda potansiyel motor arızası riski.
NHTSA’nın yayımladığı rapora göre, söz konusu geri çağırma şu modelleri kapsıyor:
-Nissan Rogue
-Nissan Altima
-Infiniti QX50
-Infiniti QX55
Yetkililer, bu modellerde motor arızasına yol açabilecek teknik bir sorun tespit edildiğini belirtti.
Sorunun, motor performansında düşüş, ani durma veya çalışmama gibi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
