Otomobil firmasından dikkat çeken karar! 19 binden fazla araç geri çağırıldı: İşte sebebi...

Nissan bazı modellerinde tespit edilen yangın riski nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı. 19 bin 77 elektrikli araç geri çağrıldı. Cuma günü duyurulan geri çağırma pek çok aracı kapsıyor. İşte detaylar...

Cansu Akalp

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), açıklamasına göre, Nissan 19 bin 77 elektrikli aracı olası yangın riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

HIZLI ŞARJ SIRASINDA ISINMA EĞİLİMLİ OLAN ARAÇLARI KAPSIYOR!

Cuma günü duyurulan geri çağırma, hızlı şarj sırasında aşırı ısınmaya eğilimli olabilecek araçları kapsıyor. NHTSA, söz konusu sorunun özellikle hızlı şarj işlemiyle bağlantılı yangın riski oluşturduğunu belirtti.

Araç sahipleri, Nissan'ın resmi web sitesi üzerinden veya en yakın bayiye başvurarak geri çağırma sürekli hakkında bilgi alabilirler.

DAHA ÖNCE 443.000'DEN FAZLA ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI!

Daha öncede Nissan, motor arızası riski nedeniyle dünya çapında 443.000'den fazla aracını geri çağırma kararı almıştı.

Geri çağırmanın nedeni, araçlarda potansiyel motor arızası riski.

NHTSA’nın yayımladığı rapora göre, söz konusu geri çağırma şu modelleri kapsıyor:

-Nissan Rogue
-Nissan Altima
-Infiniti QX50
-Infiniti QX55

Yetkililer, bu modellerde motor arızasına yol açabilecek teknik bir sorun tespit edildiğini belirtti.

Sorunun, motor performansında düşüş, ani durma veya çalışmama gibi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Nissan abd
