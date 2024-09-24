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Otomobil fiyatları 1 yıldır düşüyor... Araca talep artmaya başladı!

24.09.2024 15:03
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu sahibinden.com paylaştı. Rapora göre, otomobil talep endeksinin temmuza kıyasla yüzde 5,9 geçen yılın ağustos ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yüksek olduğu gözlemlendi. Ayrıca enflasyondan arındırılmış ortalama otomobil reel fiyatının 14 aydır düştüğü aktarıldı.

Araba piyasasında hareketlilik devam ediyor. sahibinden.com'un Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) Otomobil Piyasası Görünümü Raporu'nu paylaştı.
Rapora göre,otomobil talep endeksinin temmuza kıyasla yüzde 5,9 geçen yılın ağustos ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yüksek olduğu gözlemlendi.

OTOMOBİL SATIŞI ARTTI İLAN SAYISI DÜŞTÜ

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen "satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı" ise 0,8 puan artarak yüzde 20,3 oldu. Bu göstergenin detaylarına göre ise ilan sayısı yüzde 1 düşerken, satılan otomobil sayısı ise yüzde 3 arttı. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" geçen aya kıyasla 2,6 gün kısalarak 23 gün oldu.

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14 AYDIR FİYATLAR DÜŞÜYOR

Enflasyondan arındırıldığında ortalama otomobil reel fiyatının 14 aydır düştüğü görülüyor. Reel fiyat endeksi temmuza kıyasla yüzde 2,1 azalarak 161,4 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı da Ağustos'ta bir miktar yükselerek yüzde -37 oldu.

2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Temmuz'da yüzde -41,1'e geriledi.

SATIŞLARDA ARTMAYA BAŞLADI

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Ortalama otomobil fiyatlarının bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselerek, temmuzda 862 bin 232 lira olan ortalama otomobil fiyatı, ağustosta 865 bin 433 lira oldu.

Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş durağan hale geldi. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Temmuzda talep göstergesinin hem bayram dönüşü olması hem de otomobil firmalarının Avrupa Birliğinin yeni düzenlemeleri üzerine başlattığı kampanyalar sebebiyle belirgin bir yükseliş gösterirken, talep göstergesindeki bu yükseliş ivme kaybetse de ağustosta da yükselmeye devam ediyor.
Otomobil talep endeksinin Ağustos'ta Temmuz'a kıyasla yüzde 5,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 22,6 daha yükseldiği görülüyor.

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Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüzde 20,3 olarak kayda geçti. Artış incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1 azaldığı, satılan otomobil sayısının ise yüzde 3 yükseldiği görülüyor.

Otomobil piyasasının diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşının, önceki iki ayın aksine kısaldığı göze çarparken, ağustos verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 2,6 gün kısalarak 23 gün oldu.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Otomobil
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