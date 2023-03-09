Otomobil galerilerine 6+6 cezası! Ticaret Bakanlığı 'hile' yapana acımadı: 35 milyon lira...

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileriyle oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında, 1-8 Mart döneminde yapılan denetimler sonucu 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 liralık ceza verdi.

Bakanlık daha önce de 36 işletmeye, toplam 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulamıştı.

TOPLAMI 35 MİLYON 110 BİN 527 LİRAYA ULAŞTI

Böylece Bakanlıkça otomobil yetkili bayileriyle oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.

İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından denetimlere devam edileceği duyuruldu.

