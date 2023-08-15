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Otomobil ilanlarında bu tuzağa düşmeyin! Görünce hemen aradı daha da şaşırdı: "Abi çok prensipli dolandırıcısın"

15.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternette 210 bin TL'ye ilana koyduğu aracının bir başka ilanda 170 bin TL'ye ilanda olduğunu gören galerici şok oldu. İlandaki numarayı arayan araç sahibi alıymış gibi pazarlık yaptı. Karşısındaki dolandırıcının pişkinliği karşısında daha da şaşıran araç sahibi "Abi çok prensipli dolandırıcısın" derken, telefonun ucundaki ise "Eyvalah. Çok sağol. Siz bana hakkınızı helal edin. Sizin arabanın ekmeklerini yedim ben" ifadelerini kullandı.

Otomobil ilanlarında bu tuzağa düşmeyin! Görünce hemen aradı daha da şaşırdı: "Abi çok prensipli dolandırıcısın"

Kocaeli'ndeki bir galeri sahibi internette 210 bin TL'ye satışa koyduğu aracının bir başka internet sitesinde 170 bin TL'ye ilanda olduğunu gördü. Plaka ve fotoğraflar birebir aynıydı.

ALICIYIMIŞ GİBİ ARADI, DOLANDIRICIYLA PAZARLIK YAPTI

Show Haber'de yer alan habere göre; ilandaki numarayı alıcıymış gibi arayan araç sahibi, kapora dolandırıcısıyla pazarlığa başladı.

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O anları kamera kaydına alan galerici "Borçla alacağım. İlk aracım olacak. Güzel bir rakam de yarın geleyim alayım arabayı" dedi.

"KAPORA ATARSIN ADINI KOYARIZ"

Telefonun diğer ucundaki dolandırıcı ise "Ben sana düze 160 bin TL yapayım. Daha da bir güzellik yapamam. 300-500 TL bir kapora atarsın adını koyarız" dedi.

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Kaporayı alıp kayıplara karışmayı planlayan dolandırıcı, foyası ortaya çıkmasına rağmen bu kez de pişkinliğiyle 'pes' dedirtti.

"ÇOK PRENSİPLİ DOLANDIRICISIN"

Galerici dayanamayarak "Abi çok prensipli dolandırıcısın" dedi.

Bunun üzerine dolandırıcı "Eyvalah. Çok sağol. Siz bana hakkınızı helal edin. Sizin arabanın ekmeklerini yedim ben. Senin aracın üzerinden 3-4 bin TL para kaldırdım" ifadelerini kullandı.

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Daha da ileri giderek meydan okuyan dolandırıcı "Bana şu an dünya üzerinde erişecek kimse yok." dedi ancak, şikayet üzerine yakalanıp gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı ikinci el otomobil

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