Otomobil ilanlarında bu tuzağa düşmeyin! Görünce hemen aradı daha da şaşırdı: "Abi çok prensipli dolandırıcısın"

Kocaeli'ndeki bir galeri sahibi internette 210 bin TL'ye satışa koyduğu aracının bir başka internet sitesinde 170 bin TL'ye ilanda olduğunu gördü. Plaka ve fotoğraflar birebir aynıydı.

ALICIYIMIŞ GİBİ ARADI, DOLANDIRICIYLA PAZARLIK YAPTI

Show Haber'de yer alan habere göre; ilandaki numarayı alıcıymış gibi arayan araç sahibi, kapora dolandırıcısıyla pazarlığa başladı.

O anları kamera kaydına alan galerici "Borçla alacağım. İlk aracım olacak. Güzel bir rakam de yarın geleyim alayım arabayı" dedi.

"KAPORA ATARSIN ADINI KOYARIZ"

Telefonun diğer ucundaki dolandırıcı ise "Ben sana düze 160 bin TL yapayım. Daha da bir güzellik yapamam. 300-500 TL bir kapora atarsın adını koyarız" dedi.

Kaporayı alıp kayıplara karışmayı planlayan dolandırıcı, foyası ortaya çıkmasına rağmen bu kez de pişkinliğiyle 'pes' dedirtti.

"ÇOK PRENSİPLİ DOLANDIRICISIN"

Galerici dayanamayarak "Abi çok prensipli dolandırıcısın" dedi.

Bunun üzerine dolandırıcı "Eyvalah. Çok sağol. Siz bana hakkınızı helal edin. Sizin arabanın ekmeklerini yedim ben. Senin aracın üzerinden 3-4 bin TL para kaldırdım" ifadelerini kullandı.

Daha da ileri giderek meydan okuyan dolandırıcı "Bana şu an dünya üzerinde erişecek kimse yok." dedi ancak, şikayet üzerine yakalanıp gözaltına alındı.

