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Otomobil markasından çalışanlarına 20 milyon liralık teklif! Dev şirketten tasarruf hamlesi, parayı almak için bu şartı yerine getirmeniz yeterli...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.03.2025 12:56
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Alman otomobil markası Mercedes-Benz, idari kadroda işten çıkarmalara başlayabilmek için çalışanlarına bir teklif sundu. Buna göre, uzun süredir çalışan personellerinin gönüllü olarak işten ayrılmaları durumunda 500 bin euro yani yaklaşık olarak 20 milyon lira tazminat ödemeyi teklif etti.

Otomobil markasından çalışanlarına 20 milyon liralık teklif! Dev şirketten tasarruf hamlesi, parayı almak için bu şartı yerine getirmeniz yeterli...

Küresel ölçekte oluşan ekonomik buhran yılların devi bazı markaların zor bir süreçten geçmesine neden oluyor. Özellikle Avrupa'da Volkswagen'in Çin'den gelen elektrikli otomobiller karşısında tutunamaması göz önünde bulunuyorken Mercedes-Benz için de işler yolunda gitmiyor.

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Mercedes-Benz'te çalışan personeller 2034 yılına kadar işten çıkarmalardan korunuyor olması nedeni ile şirket tasarruf programı kapsamında çalışanlarına önemli bir teklifte bulundu. Mercedes-Benz Sözcüsü, Stuttgart'ta yaptığı açıklamada, tazminat programının ayrıntıları hakkında kamuoyuna bilgi vermediklerini belirterek “Mercedes-Benz, çalışanlarına karşı sorumluluğunun bilincinde. Sosyal açıdan adil ve sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.

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GÖNÜLLÜ İŞTEN AYRILIRSANIZ...

Mercedes, çalışanlarının gönüllü olarak işten ayrılmaları durumunda 500 bin euro yani yaklaşık olarak 20 milyon lira tazminat ödemeyi teklif etti. Şirketin içi sistem üzerinden çalışanlar işten ayrılmaları durumunda ne kadar tazminat alacaklarını öğreniyor ancak şirket tarafından çalışanlarının bu teklifi kabul etmelerini beklediklerine yönelik bir açıklamada bulunmadı.

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CNBC-e'nin haberine göre, çalışan temsilcileri işten çıkarmaların idari personel katında olacağı ve binlerece kişiyi etkileyebileceği yönünde olduğunu ifade ediyor.

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KIDEMİNE GÖRE TAZMİNAT

Handelsblatt gazetesinin haberine göre, 30 yıllık kıdemi olan ve aylık 9 bin euro brüt maaş alan 55 yaşındaki bir ekip liderine 500 bin eurodan fazla, 20 yıllık kıdemi bulunan ve aylık 7 bin 500 euro kazanan 45 yaşındaki bir yöneticiye ise 300 bin eurodan fazla tazminat ödenmesi bekleniyor.

Mercedes-Benz, daha önce yaptığı açıklamalarda 2027 yılına kadar 5 milyar euro tasarruf etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes-Benz işten çıkarma
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