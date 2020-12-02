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Otomobil satışları kasım ayında yüzde 34,6 arttı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.12.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet oldu.

Otomobil satışları kasım ayında yüzde 34,6 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 Ocak - Kasım dönemi ve Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım ayında yüzde 37,8, otomobil pazarı yüzde 34,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 oranında arttı. Aynı ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 adet oldu.
Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 artarak 15 bin 784 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 azaldı.

KAYNAK:İHA

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