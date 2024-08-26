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Otomobil satışlarına yeni düzenleme uyarısı geldi! Dikkat... Bir an önce arabanızı alın

MynetX MynetX
26.08.2024 09:39
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Sıfır ve ikinci el araç piyasasını takip etmeye devam ederken bir uyarı uzmanından geldi. Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle bir çok sektör olumsuz etkilenirken otomobil piyasasında da etkiler var. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, otomobil piyasası hakkında dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Otomobil satışlarına yeni düzenleme uyarısı geldi! Dikkat... Bir an önce arabanızı alın

Dünya'da ekonomik problemler devam ederken Türk ekonomisi de zor bir dönemeçten geçiyor. Sıkı para politikası ile enflasyonu düşürmeye çalışan ekonomi yöneticileri ise emin adımlarla ilerliyor.

Otomobil piyasasında belirsizlik sürerken uzmanlar, uluslararası piyasalarda da aynı durumun oludğunu aktardı. Dünya genelin FED'in faiz kararlarının ardından yaşanan bekleyiş otomobil piyasalarını da etkilemiş durumda.

Sektör uzmanları arasında bu bekleyişin sene sonuna kadar süreceğini söyleyen olduğu gibi Eylül ayını işaret edenler de var.
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, otomobil piyasasında eylül ayında kur odaklı zam geleceğini yazdı.

Özpeynirci'nin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"Eylülde otomobillere kur zammı yolda Temmuzda 94 bin adedi aşan otomotiv pazarının, ağustosta da 85 bin adedi bulacağı öngörülüyor. Son haftaya giriyoruz, bekleyip göreceğiz.

Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma avantajı, (ek süre verilmişti) hem de son dönemdeki kur artışından dolayı 'zam gelecek' endişesiyle yapılan alımın etkisi var.

Sektör yetkilileri kurdan dolayı eylülde ortalama yüzde 5 zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Kur artışından ziyade euro/dolar paritesi bu noktada önemli. Tabi oranlar markadan markaya modelden modele değişecektir.

Yerli araçların da GSR avantajı bitiyor ve GSR2'ye geçiyorlar, bu da bir fiyat artışı demek. Yani anlayacağınız eylül ayı zor bir ay olacak, yılın geri kalanı için de bir gösterge olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil satış
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