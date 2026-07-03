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Otomobil satışlarındaki azalma elektrikli otomobil pazarına yansıdı!

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında otomobil satışlarındaki azalma elektrikli otomobil pazarına yansımasına karşın bu araçların toplam satışlar içindeki payı arttı.

Otomobil satışlarındaki azalma elektrikli otomobil pazarına yansıdı!

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, otomobil satışları ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 9,79 azalarak 440 bin 234'e gerilerken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 düşüşle 117 bin 945'e geriledi.

Bu dönemde 182 bin 492 benzinli, 145 bin 804 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satışı 27 bin 485, otogazlı otomobil satış sayısı ise 3 bin 122 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 80 bin 709 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar dahil edildiğinde yılın ilk altı ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 18,5'lik pazar payıyla 81 bin 331 oldu. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.)

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA YÜZDE 5,3'LÜK DÜŞÜŞ

Ocak-haziran döneminde benzinli otomobil satışlarında yüzde 18,4, dizellerde yüzde 27,1, elektriklilerde yüzde 5,3 ve otogazlı otomobillerde yüzde 3,1 düşüş gerçekleşirken, bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 6 arttı.

Uzmanlar, dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin küresel üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğunu belirtiyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 18,5 OLDU

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 45,8 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 41,5'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 7,7'den 6,2'ye gerilerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7 olarak aynı kaldı.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, elektrikli otomobillerde yüzde 17,6'dan 18,5'e, hibritlerde ise yüzde 28,2'den 33,1'e yükseldi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 51,6'YA ULAŞTI

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısında toplam pazarın yüzde 51,6'sını oluşturduğu, satışların 227 bin 135'e ulaştığı görüldü. Böylece Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit araçlar oluşturdu.

Haziran ayında ise toplam 14 bin 978 elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrikli araç satışlarında yüzde 42 düşüş gerçekleşti. Bu otomobillerin haziran ayındaki pazar payı yüzde 17,8 olarak hesaplandı.

Aynı ayda 26 bin 782 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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