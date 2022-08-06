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‘Otomobil yüklü tırlar’ iddiasına Ticaret Bakanlığından açıklama

06.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddiasını yalanladı. “Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır” denilen açıklamada, “Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

‘Otomobil yüklü tırlar’ iddiasına Ticaret Bakanlığından açıklama

Ticaret Bakanlığı yurt dışından Türkiye'ye gelen otomobil yüklü bazı tırların 1 aydır gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberlere ilişkin bir açıklamada bulundu. Otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR AKSAMA BULUNMAMAKTADIR”

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Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlıkça kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara, gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır."


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