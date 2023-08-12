Otomobilde ÖTV artışı olacak mı? O iddialar sonrası ‘Kesin bilgi’ diyerek paylaştı: Sıfır arabada 3 yıl sonra ilk kez...

Türkiye'de şu anda 1.6 ve altında motora sahip tüm modeller yüzde 80’lik matrah dilimine girmiş durumda. Böylece 45, 50, 60 ve 70'lik ÖTV dilimlerinde artık bir tane bile araç bulunmuyor. Öte yandan otomotivden tahsil edilen ÖTV geliri ise toplam vergi gelirlerinin yüzde 10'unu aştı. Bu kapsamda ilk 6 ay sonunda 155 milyar TL'yi bulacak bir ÖTV tahsilatı söz konusu. Bu da yıl sonu hedefinin yüzde 76'sına denk geliyor.

ÖTV ARTIŞI İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERDİ

Ancak geçtiğimiz gün ortaya atılan bir iddia otomobil satın almak isteyenleri panikletti. İthalat rakamlarına paralel şirket kapanmaları ve istihdam kaybının arttığı gerekçesi ile otomobile yeni bir ÖTV zammının geleceği iddia edildi. Bu kapsamda ithalatı frenlemek amacıyla Bakanlığın 2000 cc ve üzerindeki otomobiller için ÖTV artışını öngören bir çalışma hazırlığında olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, ‘Doğru olmadığı kesin bilgi’ diyerek, “Bazıları yanlış anlamış galiba. Bir zam söz konusu değilmiş” ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN VERGİ MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz gün yeni bir vergi artışı olmayacağını açık bir şekilde ifade ederek, “Bizim bütçe dengelerini iyileştirmek, depremin yaralarını sarmak için yaptığımız bazı vergi düzenlemeleri var. Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. c Yine bu sene vatandaşlarımızın, toplumun değişik kesimlerinin geçmiş enflasyona karşı kayıplarını telafi için ciddi ücret artışları oldu” diye açıklamada bulunmuştu.

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINDA GERİLEME

Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın otomobildeki fahiş fiyat artışına ‘dur’ diyen adımları meyveyelerini vermeye başladı. İkinci el arabalarda fiyatlar geri çekilirken bu durum sıfır otomobile de yansıdı. 3 yıl sonra ilk kez sıfır otomobillerde indirim yapıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyatlarda yüzde 3’e kadar gerileme olduğunu belirterek, “Bu rahatlamayı yıl sonuna doğru daha iyi hissedeceğiz. Alınan yeni tedbirler, kayıtdışı diye tabir ettiğimiz kişilere uygulanan cezalar ciddi anlamda piyasada etkisini gösterdi” dedi.



