Otomobilde ÖTV indirimi bekleniyordu! 2023 bütçesinde ortaya çıktı: Yüzde 45,6...

Hem sıfır hem ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken araba almak isteyen vatandaşlar, “Otomobil fiyatları düşer mi?”, “ÖTV indirimi gelir mi?” sorularını araştırıyor. Ağustos ayında ikinci el otomobillere getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı, yatırım amaçlı alımların önünü kesmiş olsa da, bu sefer de artan fiyatlar yüzünden aylardır bayilerde araç bulamayanların sıfır otomobile erişimi zorlaştı. Araç alımlarında BDDK'nın getirdiği kredi sınırı ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar da otomobil alımını zorlaştıran diğer etkenler arasında. Bu sebepler tüketicinin ÖTV güncellemesi ile fiyatların düşeceği ve otomobile erişimin kolaylaşacağı yönünde bir beklenti içerisine girmesine yol açtı. Ancak 2023 yılı bütçesinde çok kritik bir detay göze çarptı. İşte Özel Tüketim Vergisi indirimi konusuna ilişkin detaylar...

2023'TE VERGİLERDEN REKOR BEKLENTİ

Gelir vergisi artış oranlarına ilişkin detaylar 2023 Yılı Bütçe Teklifi’nde yer aldı. En dikkat çeken iki madde ise Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranları oldu. Vergi gelirlerinin 2023 yılında yüzde 41,2 oranında artarak 3 trilyon 673 milyar lira olacağı öngörülürken, gelecek yıl ÖTV’nin yüzde 33, MTV’nin ise yüzde 64 artacağı bildirildi.

ÖTV 2023'TE YÜZDE 33,1 ARTACAK

Bütçe teklifinde görüşülen ÖTV’nin ise gelecek yıl yüzde 33,1 artacağı belirtildi. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’den yüzde 45,6 oranında artışla 204 milyar lira, alkollü içkilerden yüzde 55,5 milyar lira, sigara üzerinden alınan ÖTV’den 126,1 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Öte yandan para cezalarınınsa 2022’ye göre yüzde 72,8 oranında artacağı açıklandı.

EN SON OCAK AYINDA GÜNCELLENMİŞTİ

ÖTV sisteminde en son Ocak ayında değişiklik yapılmış ve dilim sayısı artırılmıştı. Bu kapsamda, motor silindir hacmi 1,6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin lira oldu. Yüzde 50 ÖTV için belirlenen matrah üst sınırı ise 150 bin TL iken, yüzde 60 ÖTV için 175 bin TL ve yüzde 70 ÖTV için 200 bin TL’ye yükseldi. 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Ancak şu anda yüzde 70 ÖTV diliminin altında kalan bir otomobil kalmadı.

BAKAN NEBATİ'DEN ÖTV AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylemleri sonrasında ÖTV ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Nebati açıklamalarında, "Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla vatandaşları araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur" ifadelerine yer vermişti.

OSD: ÖTV GÜNCELLEMESİ İHTİYAÇ ANCAK DEĞİŞİKLİĞİN OLMASINI BEKLEMİYORUZ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu ise geçtiğimiz gün son dönemde sıkça gündeme gelen ÖTV matrahlarında güncelleme yapılmasına yönelik beklentiler konusunda düşüncelerini dile getirdi. Türkiye’deki ÖTV sisteminin otomobil fiyatlarındaki artışta çarpan etkisi yaptığını ifade eden Eroldu, “Üreticinin 10 TL maliyet artışı yaptığı bir araç, yüksek ÖTV’den dolayı 20 TL olarak piyasaya çıkıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda olumsuz bir etki yapıyor. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Diğer yandan, bu yöndeki söylentiler, iç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu” diye konuştu.



