FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otomobilin fiyatı 16 günde 34 bin lira arttı! Manavı, bakkalı yatırım yapmak için araç peşine düştü

Otomobilin fiyatı 16 günde 34 bin lira arttı! Manavı, bakkalı yatırım yapmak için araç peşine düştü

03.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını ile birlikte başlayan otomobil fiyatlarındaki hızlı yükseliş, sektörle ilgisi olmayan birçok kişinin dikkatini çekti. Vatandaşlar döviz ve altın alır gibi ikinci el otomobil alarak sakladıktan sonra, yüksek fiyattan satmaya başladı. Bu duruma tepki gösteren galericiler, acil olarak yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyor. Öte yandan 16 gün önce alınan bir araç, 16 gün sonra 34 bin lira artışla alınıyor.

Sıfır araç üretiminin az olması, üretilenlerin de fiyatlarının pahalı olması ilgiyi ikinci el arabalara çevirdi. Koronavirüs, çip tedarik sıkıntısı ve üretim derken sıfır araçların talebi karşılayamaması, ikinci el araçların fiyatlarını ikiye, üçe katlandı. Bu durumu değerlendirmek isteyen kasap, bakkal, manav gibi sektörle ilgisi olmayan esnaflar araç alıp satmaya başladı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Döviz kurunda yaşanan artıştan dolayı otomobillerin fiyat listeleri her hafta güncellenmeye başladı. Döviz kurundaki artışın ikinci el fiyatlarını da artırdığına değinen galerici esnafı, ikinci el fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtiyor.
Sattıkları aracın yerine araç koyamadıklarını belirten galericiler yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak ediyor.

Toyota Türkiye'de bayrak değişimi! Artık bir Türk'e emanetToyota Türkiye'de bayrak değişimi! Artık bir Türk'e emanet

16 GÜNDE 34 BİN LİRA ARTIŞ

Öte yandan, 2017 model olan bir araç 10 Kasım tarihinde 278 bin liraya alındı, 16 gün sonra aynı marka ve model araç 312 bin liraya satın alındı. Yani 16 günde aracın fiyatı 34 bin lira arttı.

GALERİCİLER AL-SAT YAPANLARA TEPKİLİ

Hiçbir vergi ödemeden, yükümlülük altına girmeden ve maliyet ödemeden al-sat yapan kişileri eleştiren galericiler, bu kişilerin kendilerinden daha fazla satış yaptığını belirtiyor. Galericiler devletten bu duruma acil olarak düzenleme yaparak destek olmalarını talep ediyor.

Otomobil satışları kasımda yüzde 33,2 gerilediOtomobil satışları kasımda yüzde 33,2 geriledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Anadolu Isuzu'dan NovoLux teslimatıAnadolu Isuzu'dan NovoLux teslimatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına alınmadı

Altın fiyatlarında kader günü!

Altın fiyatlarında kader günü!

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Ücretler artırılmazsa kamuda çalışma barışı bozulacak

Toyota Türkiye artık bir Türk'e emanet

Toyota Türkiye artık bir Türk'e emanet

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.