Otomotiv devinden flaş karar! Türkiye'deki fabrikasını kapatıyor

İsveç merkezli otomotiv devi Autoliv, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracak. Türkiye'deki 2 bin 200 çalışan işten çıkarılacak.

Cansu Çamcı
Türkiye'de sanayi üretiminde son yıllarda düşüş eğilimi dikkat çekerken, otomotiv sektöründen dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İsveç merkezli otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki üretim kapasitesini gelecekteki pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirme stratejisi kapsamında" Türkiye’deki üretim faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını duyurdu.

KAPASİTE TALEBİN ÜZERİNDE

Şirketten yapılan açıklamada, küresel ölçekte otomotiv sektöründe yapısal değişimlerin ve dönüşümün yaşandığı belirtilerek, değişen piyasa dinamiklerinin uzun vadeli rekabet gücü ve operasyonel sürdürülebilirlik için üretim ağının sürekli değerlendirilmesini ve optimize edilmesini gerektirdiği ifade edildi.

Autoliv’in bölgesel operasyonlarına ilişkin kapsamlı ve dikkatli bir değerlendirmenin ardından Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgede kapasite düzenlemeleri yapma kararı aldığı bildirilen açıklamada, yönetimin bölgedeki üretim kapasitesinin gelecekteki talebin üzerinde olduğunu belirlediği kaydedildi.

2 BİN 200 İŞÇİ ETKİLENECEK

Bu kapsamda, şirketin Türkiye’de direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimini içeren üretim faaliyetlerini kademeli olarak durduracağı aktarıldı.

Söz konusu kararın yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkilemesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye’deki üretimin Autoliv’in EMEA bölgesindeki mevcut diğer tesislerine taşınacağı bildirildi.

Autoliv’in Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin tamamen kapanmasının 2028’in ilk yarısında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

