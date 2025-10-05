FİNANS

Otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı 3,6 milyar doları aştı

Türkiye otomotiv endüstrisi eylül ayında 3 milyar 661 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı 3,6 milyar doları aştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 artışla 3 milyar 661 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 30 milyar 205 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 16,2 oldu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 5 ARTTI

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin eylül ayı ihracatı yüzde 5 artışla 1 milyar 416 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı eylülde yüzde 1 düşerek 1 milyar 77 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 55 artışla 697 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 30 artışla 258 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 25 düşüşle 185 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ayı ihracatı ise 28 milyon dolar olarak açıklandı.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 44 ARTTI

Eylül ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 44 artışla 608 milyon dolar oldu.

Fransa yüzde 32 artış ve 459 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise geçen ay yüzde 16 düşüşle 368 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Eylülde 'eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar' ve 'otobüs-minibüs-midibüs' ürün gruplarında çift haneli artış kaydettik. Almanya'ya yüzde 44, Fransa'ya yüzde 32, İspanya'ya yüzde 77 ihracat artışımız oldu." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Türkiye otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 3 milyar 661 milyon dolara ulaştı.
  • Ocak-eylül dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 30 milyar 205 milyon dolara kaydedildi.
  • Tedarik endüstrisinin eylülde ihracatı yüzde 5 artışla 1 milyar 416 milyon dolar oldu.
  • Almanya'ya yapılan ihracat eylülde yüzde 44 artarak 608 milyon dolara yükseldi.
  • "Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ve "otobüs-minibüs-midibüs" ürün gruplarında çift haneli artış gerçekleşti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
