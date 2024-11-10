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Otomotiv ihracatında Avrupa başı çekti! Yılın ilk 10 ayında yüzde 6 arttı!

10.11.2024 13:38
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Avrupa ülkelerine ocak-ekim döneminde 25,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapılırken, sektörün toplam ihracatının yüzde 83'ünün bu bölgeye gerçekleştirildiği hesaplandı.

Otomotiv ihracatında Avrupa başı çekti! Yılın ilk 10 ayında yüzde 6 arttı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 216 milyar 383 milyon 305 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

OTOMOTİV İHRACATI 6,5 KAT ARTTI

Türkiye'nin otomotiv ihracatı ise Ocak-Ekim 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış göstererek 30 milyar 511 milyon 79 bin dolar oldu.

Ekim ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 yükselişle 3 milyar 581 milyon 928 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü böylece ocak-ekim dönemleri itibarıyla ilk kez 30 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Sektör geçen yılın aynı döneminde 28 milyar 652 milyon 177 bin dolarlık ihracata imza atmıştı.

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Avrupa ülkelerine yılın 10 ayında 25 milyar 306 milyon 150 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı. Böylece otomotiv endüstrisinin dış satımının yüzde 83'ünü Avrupa ülkelerine yaptığı hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Otomotiv endüstrisinde Avrupa ülkeleri arasında en fazla ihracat 4 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,4 milyar dolarla Fransa, 2,7 milyar dolarla İtalya, 2 milyar dolarla da İspanya takip etti.
Değer bazında ihracat artışında Birleşik Krallık zirvede yer aldı. Ocak-ekim döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 863 milyon dolar arttı.

İhracat artışında Birleşik Krallık'ı, 292,7 milyon dolarla Slovenya, 261,4 milyon dolarla Romanya, 224,4 milyon dolarla İtalya, 135,4 milyon dolarla ABD izledi.

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SIRBİSTAN ZİRVEDE

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkeleri arasında oran olarak artışında ise zirvede Sırbistan yer aldı. Sektörün bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97,9 artış gösterdi.
İhracat artışında bu ülkeyi yüzde 43 ile İzlanda, yüzde 39 ile Norveç, yüzde 37,6 ile Romanya ve yüzde 33,2 ile Belarus izledi.

ABD İLK SIRADA YER ALDI

Söz konusu dönemde Avrupa dışında en fazla otomotiv ihracatı 979 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 498,8 milyon dolar ile Fas ve 248,1 milyon dolarla Irak takip etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat araba
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