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Otomotiv ihracatının ilk çeyrekte lideri Kocaeli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 01.04.2021 17:29 | Son Güncelleme

Kocaeli, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 920 milyon 947 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il olurken, Bursa 1 milyar 902 milyon 559 bin dolarla ikinci ve İstanbul 1 milyar 542 milyon 168 bin dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv ihracatının ilk çeyrekte lideri Kocaeli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın ilk 3 ayında 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisinin ihracatı böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artış gösterirken, otomotiv, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin 69 ilinden otomotiv ihracatı yapıldı.

Önemli ana sanayi firmalarının yanı sıra yan sanayi firmalarının da faaliyet gösterdiği Kocaeli, 1 milyar 920 milyon 947 bin dolarla ilk çeyrekte en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

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Otomotiv ihracatında Kocaeli ile rekabet içinde olan Bursa, söz konusu dönemde 1 milyar 902 milyon 559 bin dolarla ikinci, İstanbul 1 milyar 542 milyon 168 bin dolarla üçüncü, Sakarya 1 milyar 287 milyon 916 bin dolarla dördüncü ve Ankara 265 milyon 895 bin dolar ihracatla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 27,4, İstanbul'un yüzde 12,8 ve Sakarya'nın yüzde 6,6 artarken, Bursa'nın yüzde 3,6 ve Ankara'nın da yüzde 2,3 düşüş kaydetti.

EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI YİNE ALMANYA

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya olmaya devam etti.

Yılın ilk çeyreğinde Almanya'ya 1 milyar 100 milyon 530 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

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En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 927 milyon 895 bin dolarla Fransa ve 757 milyon 610 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya 688 milyon 356 bin dolarla dördüncü ve İspanya 472 milyon 30 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

ABD ise otomotiv ihracatında ilk çeyrekte 308 milyon 307 bin dolarla sekizinci sırada konumlandı.

HOLLANDA HARİÇ ÖNEMLİ AVRUPA ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI

Bu yılın ilk 3 ayında 2020'nin aynı dönemine göre Hollanda hariç tüm önemli Avrupa ülkelerine otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalandığı Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 20,6'lık artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 13,3, Fransa'ya yüzde 25, İtalya'ya yüzde 20,05 ve İspanya'ya yüzde 11,1 arttı. ABD'ye ihracat artışı yüzde 16,2 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 13,8 oldu.

(AA)

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