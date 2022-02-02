Otomotiv pazarı 2022'nin ilk ayında daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, 2022 Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,8 oranında azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre pazarın yüzde 91,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 13 bin 868 adetle yüzde 47,8 pay, B segmenti otomobiller 12.409 adetle yüzde 42,8 pay aldı.

SUV OTOMOBİLLER ZİRVEDE

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 42,3 pay, 12 bin 262 adet) oldu. SUV otomobilleri yüzde 37,8 pay ve 10 bin 965 adet satış ile Sedan, yüzde 18,7 pay ve 5 bin 440 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 21 bin 565 adetle yüzde 74,3 pay, Dizel otomobil satışları 5 bin 357 adetle yüzde 18,5 pay, Hibrit otomobil satışları 1656 adetle yüzde 5,7 pay, Otogazlı otomobil satışları 308 adetle yüzde 1,1 pay aldı. 134 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 13,9 azalarak yüzde 92,6 pay, 1600-2000cc aralığında yüzde 35 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü yüzde 56,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı. Emisyon seviyelerine göre ise 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10 bin 997 adetle yüzde 37,9 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 8 bin 363 adetle yüzde 28,8 pay aldı.”



