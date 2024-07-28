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Otomotiv sektörünün 6 aylık karnesi: 7,2 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı yapıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.07.2024 11:26
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Türkiye'den yılın ilk yarısında 7 milyar 240 milyon 821 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 6 ayında 17 milyar 701 milyon 161 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 40,9'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Otomotiv sektörünün 6 aylık karnesi: 7,2 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı yapıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

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Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyar 161 milyon 227 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,11 artarak 7 milyar 240 milyon 821 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık yan sanayi ihracatı
Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1 milyar 691 milyon 171 bin dolardan 1 milyar 584 milyon 737 bin dolara geriledi.

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise Amerika Birleşik Devletleri olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 414 milyon 574 bin dolarlık ürün gönderilen Amerika Birleşik Devletlerine bu senenin aynı aylarında yapılan ihracat yüzde 18,4 artışla 491 milyon 74 bin dolara ulaştı.

Üçüncü Fransa'ya yan sanayi dış satımı aynı dönemde yüzde 8'lik artışla 440 milyon 979 bin dolardan 477 milyon 937 bin dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında yan sanayi ihracatında İtalya 435 milyon 488 bin dolarla dördüncü, Rusya 419 milyon 940 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

ROMANYA'YA YÜZDE 71 İHRACAT ARTIŞI

Geçen yılın ilk 6 ayında Romanya'ya 221 milyon 357 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayicileri, 2024'ün ocak-haziran döneminde dış satımını yüzde 71,2 artırarak 378 milyon 992 bin dolara yükseltti.

Ocak-Haziran 2024'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında, Birleşik Krallık yüzde 0,2 azalış ve 362 milyon 237 bin dolarla yedinci, İspanya yüzde 7,3 azalış ve 332 milyon 530 bin dolarla sekizinci, Polonya yüzde 5,8 artış ve 312 milyon 657 bin dolarla dokuzuncu, Belçika yüzde 3,5 azalış ve 169 milyon 185 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
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