FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Otomotiv üretimi ilk çeyrekte yüzde 9 azaldı! Satışlar düştü

Otomotiv üretimi ilk çeyrekte yüzde 9 azaldı! Satışlar düştü

13.04.2025 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin toplam otomotiv üretimi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 9 azalarak, 344 bin 120 olarak gerçekleşti.

Otomotiv üretimi ilk çeyrekte yüzde 9 azaldı! Satışlar düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-mart dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

thumbs_b_c_8c69c837a360250ab6ffea792226f385

Buna göre, toplam üretim geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 9 azalarak 344 bin 120 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi aynı dönemde yüzde 7 gerileyerek 220 bin 927 adet olurken traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 352 bin 299 adedi buldu.

Ticari araç grubunda, bu dönemde üretim yüzde 11 azalırken, söz konusu düşüş ağır ticari araç grubunda yüzde 32, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre, ticari araç pazarı yüzde 16, ağır ticari araç pazarı yüzde 20, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16 daraldı ve toplam taşıt pazarında yerli araç payı, geçen yılın ilk çeyreğine göre 2 puan düşerek yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 seviyesinde oldu.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 47, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti.

thumbs_b_c_f58deb1214ef2068b7d674d892208541

OTOMOTİV SANAYİSİ İHRACATTAKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv sanayisinin toplam ihracatı yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Bahsedilen dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 1,4 artışla 8,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Dolar bazında ana sanayi ihracatı ise yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 arttı.

İlk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1, otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalış kaydetti. Bu dönemde toplam ihracat 254 bin 683 adet, otomobil ihracatı ise 149 bin 843 adet düzeyinde gerçekleşti. Ticari araç ihracatı yüzde 2 artarken, traktör ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azalarak 2 bin 529'a geriledi.

OTOMOTİV SATIŞLARI DÜŞTÜ

İlk çeyrekte toplam pazar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 285 bin 818'e geriledi. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 4'lük azalmayla 223 bin 793 olurken, ticari araç pazarında yüzde 16, ağır ticari araç pazarında yüzde 20, hafif ticari araç pazarında da yüzde 16 daralma görüldü.

Otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti. Toplam taşıt pazarında yerli araç payı, geçen yılın ilk çeyreğine göre 2 puan azalarak yüzde 31'e geriledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Kemer'de turizm sezonu, olimpiyat ateşiyle açıldıKemer'de turizm sezonu, olimpiyat ateşiyle açıldı
Belarus o ülkeden uzman seviyesinde işçi alımı yapacak 'Daha iyisi aileleriyle gelmeleri'Belarus o ülkeden uzman seviyesinde işçi alımı yapacak 'Daha iyisi aileleriyle gelmeleri'
Anahtar Kelimeler:
otomotiv üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

'Eline para geçen herkes yatırım için alıyor' Kara kara düşünüyorlar

'Eline para geçen herkes yatırım için alıyor' Kara kara düşünüyorlar

'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL

'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.