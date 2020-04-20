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Otomotivde 7 marka yeniden üretime başladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

Pandemi süreci nedeniyle üretimlerine ara veren otomotivde çarklar yeniden dönmeye başlıyor. Geçen hafta üretime başlayan Anadolu Isuzu’nun ardından Mercedes, Honda, Hyundai, Otokar, Türk Traktör ve Karsan’da bugün yeniden üretime başladı.

Otomotivde 7 marka yeniden üretime başladı

Otomotiv sektöründe pandemi süreci nedeniyle mart ayının ortasında duran üretim çarkları yeniden dönmeye başlıyor. Anadolu Isuzu, daha az çalışan ve alınan tedbirlerle 14 Nisan’da üretime ilk başlayan firma olurken, Merceses-Benz Türk, bugünden itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 24 Nisan’da da Aksaray Kamyon Fabrikası’nda faaliyetlerine tekrar başlıyor. Honda Türkiye de gerekli tüm tedbirler alarak bugünden itibaren (20 Nisan) Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında üretime başlıyor. Hyundai Assan da yapılan son açıklamada, İzmit’teki fabrikasında üretim faaliyetlerinin bugün başlayacağı açıklarken, Karsan Otomotiv de bugün itibarıyla üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu. Ford Otosan fabrikalarında üretime başlama tarihi olarak 27 Nisan açıklandı.

KRİTİK TARİH MAYIS

Otomotiv sektöründeki diğer markalar ise fabrikaların kapılarını mayıs ayında açmayı planlıyor. Tofaş ve Toyota yeniden üretime başlama süresini mayıs ayının ilk haftası olarak açıklarken, Tofaş, daha önce 20 Nisan olarak duyurduğu üretime başlama tarihini 4 Mayıs’a uzattı. Daha önce üretime başlama tarihini 27 Nisan olarak belirleyen Toyota da üretime başlama tarihini 4 Mayıs olarak güncelledi. 26 Mart tarihinden itibaren üretime kademeli olarak ara veren Renault ise, üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih henüz paylaşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv sektörü, koronavirüs,

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