ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı! O segmente yöneldiler, işte en çok satan araba markaları

ÖTV düzenlemesinin otomobil piyasasına ve araç satışlarına etkisinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Ağustos ayı verileri paylaşıldı. Kur korumalı mevduatın kalktığı, faizlerin düştüğü 2025 Ağustos ayında, otomotiv satışları son yılların yüksek rakamlı satışlarını da geride bırakarak tarihi bir rekor kırdı.

ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı! O segmente yöneldiler, işte en çok satan araba markaları

ÖTV düzenlemesine rağmen otomotiv satışları Ağustos’ta rekor kırdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin yayınladığı rapora göre Ağustos ayında Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en yüksek satış adetine ulaşıldı. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,05 oranında artarak 654 bin 413 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,1 artarak 162 bin 932 adet oldu.

ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı! O segmente yöneldiler, işte en çok satan araba markaları 1

ZAM SATIŞLARI ETKİLEMEDİ

Temmuz ayının son haftası ÖTV oranlarında yapılan değişiklik ile içten yanmalı motora sahip bazı yerli modellerde yüzde 80 olan ÖTV oranı, yüzde 75 ve yüzde 70’lik dilime çekilerek indirilmişti. Öte yandan elektrikli araçlarda ise 160 kW motor gücünün altına yüzde 10 olarak uygulanan ÖTV oranı yüzde 25’e çıkartılırken, yeni eklenen matrahla yüzde 55’lik yeni basamak uygulamaya dahil edilmişti. 160 kW üstü için ise yüzde 45 olan ÖTV dilimleri, yüzde 65 ve yüzde 75’lik seviyelerle güncellenmişti.

ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı! O segmente yöneldiler, işte en çok satan araba markaları 2

Ağustos ayına adeta zamla başlangıç yapan otomobil kaleminde satışlar yüzde 18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 oranında azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 70,6 artış gösterirken; otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı ise 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 60 yükseldi.

ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı! O segmente yöneldiler, işte en çok satan araba markaları 3

EN YÜKSEK TALEP DÜŞÜK VERGİ SINIFINDA

Raporlara göre, geçen yılki satış rakamlarına göre pazarın yüzde 81,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Düşük segment araçlarda yüzde 56 C segmenti en çok tercih edilirken, B segmenti otomobiller ise yüzde 25,4 pay aldı. Motor tipine göre incelendiğinde ise benzinli otomobiller toplam pazardan yüzde 46,5 pay alırken, hibrit modeller yüzde 26, elektrikliler yüzde 18,5 ve dizel otomobil satışları ise yüzde 8 pay aldı.

ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı! O segmente yöneldiler, işte en çok satan araba markaları 4

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTIYOR

Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları, geçen yıla oranla yüzde 106,6 artarken, vergisi yüksek olan 160 kW üstü elektrikli model satışlarında ise yüzde 285,9 artış yaşandı. Benzinli modellerde ise yüzde 33,2 payla 1400 cc ve altındaki motora sahip araçlar otomobil satışlarında ilk sırada yer alırken, 1400-1600 cc arası yüzde 21, 1600-2000 cc arası yüzde 0,6 ve 2000 cc üstü motora sahip modeller ise yüzde 0,2 pay aldı.

ÖTV de etkilemedi, aya zamla başlamıştı... Satışlar rekor kırdı! O segmente yöneldiler, işte en çok satan araba markaları 5

2025 AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

  • Renault: 10 bin 563 adet
  • Fiat: 9 bin 464 adet
  • Tesla: 8 bin 730 adet
  • Volkswagen: 7 bin 148 adet
  • Ford: 6 bin 922 adet
  • Toyota: 6 bin 100 adet
  • Opel: 6 bin 44 adet
  • Peugeot: 5 bin 309 adet
  • Citroen: 5 bin 304 adet
  • Hyundai: 5 bin 302 adet

2025 OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA

  • Renault: 80 bin 566 adet
  • Fiat: 71 bin 851 adet
  • Ford: 63 bin 105 adet
  • Volkswagen: 61 bin 890 adet
  • Toyota: 56 bin 738 adet
  • Peugeot: 53 bin 221 adet
  • Opel: 44 bin 944 adet
  • Hyundai: 41 bin 521 adet
  • Citroen: 40 bin 375 adet
  • BYD: 31 bin 884 adet
  • Skoda: 26 bin 455 adet

2025 AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

  • Tesl Model Y: 8 bin 730 adet
  • Renault Megane: 4 bin 454 adet
  • Fiat Egea Sedan: 3 bin 477 adet
  • Renault Clio HB: 3 bin 256 adet
  • Fiat Egea Cross: 2 bin 439 adet
  • Dacıa Sandero: 2 bin 299 adet
  • Toyota Corolla: Bin 947 adet
  • Volkswagen T-Roc: Bin 829 adet
  • Hyundai İ20: Bin 733 adet
  Toyota C-Hr: Bin 584 adet
