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ÖTV'de yeni dönem: 'Çekiş sistemi' kriteri Komisyon'da kabul edildi

Otomobilde yeni ÖTV dönemi başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, binek otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde "çekiş sistemi" kriterinin de kullanılmasını kabul ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

ÖTV'de yeni dönem: 'Çekiş sistemi' kriteri Komisyon'da kabul edildi
Hande Dağ

ÖTV'de yeni dönem geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, binek otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde "çekiş sistemi" kriterinin de kullanılmasını kabul ettiği kaydedildi. Buna göre; önden çekiş, arkadan itiş ya da dört çeker sistemlerinin farklı oranlarda vergilendirilebileceği öğrenildi.

ÖTV de yeni dönem: Çekiş sistemi kriteri Komisyon da kabul edildi 1

ÖTV ORANLARI FARKLI OLABİLECEK

Söz konusu düzenleme ile 4x2 ve 4x4 araçların farklı ÖTV oranlarına tabi olabileceği aktarıldı. Şu an için vergi oranlarında doğrudan bir değişiklik olmadığı belirtilirken düzenlemenin, çekiş sistemine göre farklı vergilendirme yapılabilmesinin önünü açtığı kaydedildi.

Dolayısıyla ÖTV belirlenirken yalnızca motor silindir hacmi değil, çekiş gücünün de dikkate alınmasına imkan sağlanacağı öğrenildi.

ÖTV de yeni dönem: Çekiş sistemi kriteri Komisyon da kabul edildi 2

ÖTV de yeni dönem: Çekiş sistemi kriteri Komisyon da kabul edildi 3

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil ÖTV
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
amaç millete geçirmek olsun. vatandaş için değil daha cok soymak için
vaybe, Arca bakarken de vergi verecek miyiz
burada karar veren milletvekilleri kendi araçlarınızın ötv'sini mtv'sini ödüyor musunuz biz garibanların kullandığı araçlara göz diktiniz
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