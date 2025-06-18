ÖTV'de yeni düzenleme yolda! Uzman isim fiyat farklılıkları için konuştu... Araba alacaklar merak ediyordu

Otomobil almayı düşünenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Meclis'e sunulan yeni vergi paketine göre en düşük ÖTV oranının yüzde 45'ten yüzde 80'e yükseltilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ÖTV ile ilgili dikkat çeken bir yetki veriliyor.

Show Haber'de yer alan habere göre; ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda. AK Parti grubu kanun teklifini Meclis'e sundu. Motorin ve benzinli araçlarda en düşük ÖTV yüzde 45'ten yüzde 80'e çıkarılıyor. Meclis'e sunulan yeni ekonomi paketinde öne çıkan düzenlemelerden biri de ÖTV oranları. Benzinli dizel ve hibrit araçlarda ÖTV oranları değişiyor.

Galerici Fatih Taştan "Yeni araç alacaklar için şu anda ÖTV'nin artışı vatandaşa bir doping etkisi yaratabilir" şeklinde konuştu. Galerici Ömer Göktaş ise "Bu otomatikman arabanın fiyatına yansıyacaktır. Bir arabamızda çok ciddi ÖTV vergileri alınıyor" dedi.

Daha önce uygulanan 4 ÖTV dilimi tarihe karışıyor. Yani 45, 50, 60 ve 70 ÖTV oranı teklif kabul edilirse ortadan kalkacak. Yeni ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında olacak.

Elektrikli otomobillerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir yetki verilecek. Aracın batarya kapasitesine göre Erdoğan ÖTV oranlarında değişikliğe gidebilecek.

Hayata geçmesi beklenen yeni düzenlemenin araç fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken o teklifle amaçlanan ÖTV matrahlarının piyasa koşullarından etkilenmeden yeniden belirlenmesi. Galerici Ömer Göktaş "ÖTV'nin artması demek fiyatların artması demektir. O yüzden müşterilerimizi şu anda kurumsal yerlere showroomlara bayilere bekliyoruz" dedi.

"FİİLİ DURUMUN KANUNA GEÇMESİ OLARAK YORUMLAYABİLİRİZ"

Ekol TV yayınında konuşan İMAS Derneği Başkan Yardımcısı Anıl Şentürk şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile birlikte özellikle 14. ve 15. maddeler doğrudan otomotiv sektörünü ilgilendiren hususlar. Bu maddelere göre birtakım güncellemeler öngörülüyor. Öncelikle içten yanmalı motorlu araçlardan bahsedeyim. Mevcut sistemde ÖTV matraf baremleri yüzde 45, 50, 60, 70 şeklinde devam ediyor. Fakat son 3 yıldır ÖTV matrah güncellemesi yapılmadığı için otomobillerin matrah oranları zaten en alt seviye taban seviye yüzde 80 seviyesinden başlar durumda. Dolayısıyla kanun teklifinde ise alt baremin taban baremin yüzde 80'den başlaması öngörülüyor yani 45, 50, 60 ve 70'lik dilimlerin kaldırılması öngörülüyor. Yani esasında bunu şu şekilde yorumlayabiliriz; fiili durumun kanuna geçmesi olarak, kanunla eşleştirilmesi olarak yorumlayabiliriz.

"BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLARDA FİYATLARI ETKİLEYECEK BİR DEĞİŞİM OLMAYACAK"

Dolayısıyla bu noktada içten yanmalı motorlarda yani benzinli ve dizel araçlarda fiyatları etkileyecek herhangi bir değişim olmayacak. Zaten kanun teklifinde de bu belirtilen hususlardan bir tanesi.

"BU ARAÇLAR İÇİN FİYAT FARKLILIKLARI SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Hibrit araçlarda da hem ÖTV oranlarında bir değişiklik hem de belirlenen parametrelerde bir güncelleme söz konusu. Hibrit araçlarda da alt limit taban limit olarak belirlenecek kanunlaştığı yasalaştığı takdirde. Yüzde 130 bareminde bulunan araçlar da yüzde 150 baremine çıkacak. Bu noktada bu araçlar için bir fiyat farklılıkları söz konusu olabilir. Ama bunu bugünden yorumlamak fark olur mu olmaz mı diye kati bir kanaat getirmek oldukça güç. Çünkü mevcut koşullar itibarıyla hem fiyatları hem de satış adetlerini korumak maksadıyla markalar birtakım maliyetleri sübvanse eder pozisyondalar. Süreci fiyat indirimleri ya da kampanyalarla destekliyorlar.

"ÇOK BÜYÜK TALEP KAYMASI BEKLEMİYORUZ"

Şu an için elektrikli araçta bir değişim yok ama eğer hibritteki bu farklılıklar tüketiciyi fiyat anlamında fikrinin değişmesine vesile olursa ikisinin arasındaki bu fiyat farklılıkları birbirine yaklaşırsa tüketici bu noktada daha uzun menzilli elektrikli otomobillere bir eğilim gösterebilir. Bu noktada en çok faydalanabilecek yerli üretim otomobiller olacaktır. Fakat teklif edilen rakamların çok belirgin oranda farklılık içermediğinden olmadığından biz açıkçası burada çok büyük talep kayması beklemiyoruz bu noktada.

İçten yanmalı motor içten yanmalı araçlar için şunu söyleyebiliriz; şu an en çok tercih edilen en çok piyasada satılan otomobiller yüzde 80'lik baremde. Son 3 yılda yapılmamış olsa da zaman zaman matrah güncellemesiyle iç pazarın hızlanması ya da büyümesine vesile olan bir argüman olarak kullanılıyordu matrah güncellemesi. Fakat artık en düşük baremin yüzde 80 olacak olmasıyla beraber bu seviyede olan

araçlarda bir matrah güncellemesi olmayacağını biz artık bu tasarıda okuyabiliyoruz. Bu araçlar için bir ÖTV endeksli bir güncelleme olmayacağını söyleyebiliriz. Ama daha üst baremde olan araçlar için gelecek dönemlerde tabii ki olabilir. Dolayısıyla piyasaya bu takım fiyatlar manasında en azından ÖTV endeksli bir fiyat düşüşü olmayacağını biz bu noktada söyleyebiliriz"