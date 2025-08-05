FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

ÖTV değişikliği sonrası talep edilen ek ödemeler için Bakanlıktan açıklama! 'Geçersizdir'

ÖTV değişikliğinin ardından, otomobil satın alma aşamasında olan vatandaşlar tarafından araç fiyatları ile ilgili gelişmeler gündem olmuştu. Son olarak Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV değişikliği sonrasında alıcılardan talep edilen ek ödemelere dair önemli bir açıklama geldi.

ÖTV değişikliği sonrası talep edilen ek ödemeler için Bakanlıktan açıklama! 'Geçersizdir'
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı'ndan "ÖTV değişikliği sonrasında alıcılardan talep edilen ek ödemelere" ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesisi yönünde hiçbir taviz verilmemekte; bu amaçla gerekli tüm düzenleyici adımlar gecikmeksizin ve kararlılıkla atılmakta; denetimlerimiz sayesinde gerekli hallerde idari yaptırımlar etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaktadır.

ÖTV oranlarında 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı şikayetlerde, bazı yetkili satıcıların ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV’sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer verilmektedir. Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir.

ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı Ticaret Bakanlığımızca gerekli tedbirler alınacaktır.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince; ÖTV ve KDV’si alıcıdan tahsil edilen taşıtın satış fiyatının arttırılmaması, taşıt fiyatının sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından alıcıdan ek ödeme tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın ÖTV ve KDV’sini veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen, 24 Temmuz 2024 tarihinden önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi, Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığımıza da şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılarca ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir. ÖTV değişikliğinden önce taşıt için yalnızca belirli bir oranda kapora ödeyen, taşıt bedelini ya da en azından vergilerini yetkili satıcıya ödemeyen alıcılara ÖTV farkı yansıtılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Ticaret Bakanlığımızca, tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek, düzenlemelerimize aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyideler kararlılıkla ve eksiksiz şekilde uygulanacaktır"

ÖTV değişikliği sonrası talep edilen ek ödemeler için Bakanlıktan açıklama! Geçersizdir 1

ÖTV değişikliği sonrası talep edilen ek ödemeler için Bakanlıktan açıklama! Geçersizdir 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fed faiz indirimi beklentileri küresel piyasaları etkiledi! Pozitif seyirFed faiz indirimi beklentileri küresel piyasaları etkiledi! Pozitif seyir
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bitkisel üretim desteklerine yönelik esaslar düzenlendiResmi Gazete'de yayımlandı! Bitkisel üretim desteklerine yönelik esaslar düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ÖTV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jennifer Lopez, İstanbul'da girmek istediği mağazaya alınmadı!

Jennifer Lopez, İstanbul'da girmek istediği mağazaya alınmadı!

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

ÖTV değişikliği sonrası talep edilen ek ödemeler için Bakanlıktan açıklama

ÖTV değişikliği sonrası talep edilen ek ödemeler için Bakanlıktan açıklama

Gramda 6 bin TL için tarih verdi! Dev bankanın tahminine çarpıcı yorum

Gramda 6 bin TL için tarih verdi! Dev bankanın tahminine çarpıcı yorum

Turkcell'den 538,7 milyon dolarlık satış! O hisselerin tamamı devredildi

Turkcell'den 538,7 milyon dolarlık satış! O hisselerin tamamı devredildi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.