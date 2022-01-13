ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları ne kadar düşecek? İşte ÖTV indirimi gelen araçlar listesi!

2022 senesinde sıfır otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik yeni Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanmış olan karara göre, motor hacmi 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklenmiş durumda. Peki ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları ne kadar düşecek?

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI NE KADAR DÜŞECEK?

Matrah limitlerinin değiştirilmesi kararını değerlendirmekte oto galericiler, piyasanın durgun olduğunu ifade ediyor ve yapılan ÖTV matrah düzenlemesinin piyasayı rahatlatacağını anlatıyor. Sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak olan bu indirimin ikinci el araçları da etkilediğini belirten galerici vatandaşlar, fiyatların yüzde 15 oranında düşebileceğini de ifade ediyor.

Yapılan matrah değişikliğinin piyasaya olumlu yönde etkisinin olacağını söyleyen galerici Osman Güneş, “Fiyatlar zaten uzun süredir normalin üzerinde seyrediyor. Devletin bu tarz uygulamalarıyla bizler de esnaflar olarak elimizi taşın altına sokarak indirmemiz gerekiyor. Gereksiz çıkan araç fiyatlarının düşürülmesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sıfır araçlar düştüğü zaman ister istemez ikinci el araçlarda düşecektir. Bizler yarı yarıya düşmesine razıyız. Bir arabanın fiyat 100 bin TL ise 100 bin TL'de sabit kalsın. Matrah değişikliğinin ikinci el oto piyasasına da olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yansıma yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösterebilir” ifadesini kullandı.

ÖTV MATRAHLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanmış olan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

Buna göre ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45’lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirilmiş olacak. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran %60 olarak belirlenmiş durumda.



