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ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç alabilirsiniz! İşte o şartlar...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasına yardımcı olmak için devlet kanalıyla sosyal haklar verilmeye devam ediyor. Verilen sosyal hakların başında ÖTV istisnaları yer alıyor. ÖTV istisnaları ise; yüzde 40 ve üzerinden engel oranına sahip kişiler için ÖTV indirimi, yüzde 90 ve üzerindeki engel oranına sahip kişiler için ÖTV muafiyeti olarak belirlenmiştir.

ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç alabilirsiniz! İşte o şartlar...

Engelli vatandaşlara özel olarak sunulan ÖTV istisnası hakları ile kişilerin sıfır kilometre araçlara yarı fiyatına kavuşmasına imkan verilmiştir. Motor silindir hacmine ve kapasitesine bakılmaksızın sıfır kilometre araç alımlarında engelli vatandaşlara ÖTV indirimi ve muafiyeti hakkı sunulmuştur. Ancak engelli vatandaşların ÖTV indirimi ve muafiyetinden yararlanması için belirlenen şartlara uygun olması beklenir. Ayrıca ilgili aracın fiyatının bütün vergiler dahil olmak üzere 303 bin 200 TL altında olması gerekir. ÖTV istisnaları tüm binek otomobillerin modellerinde geçerlidir. En az %40 engel oranına sahip olduğunu sağlık raporu ile tescilleyen kişiler ÖTV istisnasından yararlanabilir.

ENGELLİ ARAÇ ALIMLARINDA GEÇERLİ OLAN SAĞLIK RAPORUNUN KAPSAMI NEDİR?

Engelli vatandaşların ÖTV istisnalarından yararlanması için mutlaka yetkilendirilmiş tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık raporu alınması gerekir. Bu rapor kapsamında kişilerin engel oranı açık bir şekilde belirtilmelidir. Sağlık raporunda belirlenen engel oranı en az %40 olmalıdır. Ayrıca kişinin trafiğe çıkma durumunun belirlenmesi için "ağır engelli" ya da "sürücü belgesi alabilir" ibarelerinin yer alması gerekir.

Trafiğe çıkabileceği onaylanan engelli vatandaşların A veya B sınıfı ehliyete sahip olması yeterlidir. Kişilerin her iki ehliyeti alabilmesi için en az ilkokul mezunu olması gerekir. B sınıfı ehliyet almak için 18 yaşını, A sınıfı ehliyeti almak için ise 20 yaşının doldurulması beklenir. Kişilerin engel durumuna uygun olarak araçlarına özel aksam eklenmektedir.
Trafiğe çıkamayacağı tespit edilen engelli vatandaşların adına ise; yetkilendirilen kişilerin araçları kullanmasına izin verilmektedir.

ENGELLİ YAKINLARI ÖTV İSTİSNALARINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

ÖTV istisnası yalnızca engelli vatandaşlara sunulan özel bir haktır. Bu nedenle indirim ya da muafiyet yoluyla satın alınan araçlar engelli vatandaşların üzerine kayıt ettirilir. Ancak %90 ve üzerinden engeli olan, 18 yaşından küçük olan ve zihinsel engeli mevcut kişilerin adına vasileri ÖTV istisnaları işlemlerini gerçekleştirebilirler.

ÖTV İSTİSNASI İLE ALINAN ARAÇLARI KİMLER KULLANABİLİR?

ÖTV istisnası ile satın alınan sıfır kilometre araçlar engelli vatandaşların üzerine kayıtlıdır. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporunda engel durumu %90 ve üzerinde olan kişilerin üçüncü dereceye kadar akrabaları ile noter tarafından onaylanan iş arkadaşları bu araçları kullanabilir. Engelli vatandaşların kendileri dışından 3 kişiyi daha ruhsata kayıt ettirme hakları bulunur. Ruhsata kayıt ettirilmeyen kişilerin araçları kullanması durumunda cezai yaptırım uygulanmaktadır.

ÖTV İSTİSNASI İLE ALINAN BİR ARAÇ SATILABİLİR Mİ?

ÖTV istisnasından yararlanarak yapılan ilk araç alımında vatandaşlar için herhangi bir zaman kısıtlaması söz konusu olmaz. İlk araç alımlarının ardından bu aracın satılması ya da yeni bir araç alınması için 5 yıllık sürenin beklenmesi gerekir. ÖTV Kanunu kapsamındaki ilgili madde uyarınca ÖTV istisnasından yararlanarak alınan bir aracın satılması sırasında alacaklı kişinin ÖTV ödemesi gerekmez.

Aracın doğal afetler nedeniyle kullanılmaz hale gelerek hurdaya çıkması durumunda 5 yıllık şart ortadan kaldırılmıştır. Buna göre engelli vatandaşlar 5 yıl dolmadan ÖTV istisnasından yararlanarak yeni araç satın alabilirler.

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engelli vatandaşlar, ÖTV, indirim,

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