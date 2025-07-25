ÖTV oranlarına zam geldi ama bazısına indirim gelecek! Sadece onlar avantajlı konumda...

Türkiye otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen yeni özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte araçlardaki teknik kritere göre kademeli ve detaylı bir yapı geldi.

Yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar hayata geçirildi. Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30’dan yüzde 45’e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10’dan yüzde 25’e çıktı. Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı ise bugüne kadar vergi oranlarında 1,6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1,4 litre motor hacminin de dâhil edilmesi oldu.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Bazı modellerde küçük indirimler yaşanırken orta ve üst segment otomobillerde ciddi fiyat artışların yaşanması bekleniyor. İndirim görebilecek araçlar arasında yerli üretim olarak ön plana çıkan Fiat Egea 1.4 Fire, Renault Clio 1.0 ve Hyundai i10/i20 baz versiyonları bulunuyor. Söz konusu modelleri yeni matrah dilimlerine girmeleriyle ÖTV oranlarının %80’den %70-75’e düşmesi beklenirken bu da fiyatlara indirim olarak yansıyacak.

ELEKTİRKLİ ARAÇLARDA YÜZDE 25

Zam görecek araçların başında ise ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkarılan elektrikli araçlar yer alıyor. Togg T10X’te %10-14 arası fiyat artışı beklenirken Tesla Model Y için %13 civarında bir fiyat yükselişi ön görülüyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sektörün uzun vadeli bir vergi sistemine geçmesi gerektiğini kaydetti. Yüksek ve ve kredi erişiminde yaşanan zorlukları hatırlatan Bozkurt, devlet gelirlerini azaltmayacak, vergi yükünü daha adil dağıtacak ve modern araç kullanımını teşvik edecek çağdaş bir vergi sistemi önerdiklerini kaydetti.

Bozkurt, Mevcut yüksek vergilendirme yapısının tüketicilerin araç sahibi olmasını zorlaştırdığını ve iç pazarın büyümesini engellediğini sözlerine ekledi.

AVANTAJLI KONUMDALAR

ÖTV oranlarının artması ile markalar internet sitelerindeki fiyat listelerini de kaldırmaya başladı. Sadece sıfır araçların değil ikinci el piyasası da doğrudan etkilenecek. Sıfır araçların zamlanmasıyla birlikte ikinci elde fiyatları daha da yukarı yönlü hareket edecek. Ayrıca satışlarda bir süre duraksama beklenirken, özellikle ÖTV artışından hemen önce araç alanlar ise avantajlı duruma geçmiş olacak.

CARİ AÇIĞA KATKI SAĞLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ÖTV oranlarına ilişkin yapılan değişikliğin esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak maksadıyla yapıldığı kaydedildi.