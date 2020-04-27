FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Oyak Renault yeniden üretime başladı

Oyak Renault yeniden üretime başladı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Bursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, bugün itibariyle yeniden üretime başladı. Yaklaşık 7 bin işçi, alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte işbaşı yaptı.

Oyak Renault yeniden üretime başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından, kamu ve özel sektörde geniş tedbirler alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir alan ve 27 Mart 2020 tarihinde üretime ara veren dev otomobil fabrikası Oyak Renault, bugün itibariyle üretime başladı. 582 bin 483 metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisinde, karoseri-montaj ve mekanik-şasi fabrikaları, AR-GE merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 7 bin işçinin işbaşı yaptı. 1996 yılında ilk Türk otomobil üreticisi unvanına sahip olan dev fabrikada, koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı. Çalışanlara, animasyon filmiyle uyulması gereken kurallar, işbaşı yapmadan önce aktarıldı.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR’

Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip olan fabrikadan yapılan açıklamada, "Üretimimize verdiğimiz geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında, sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlarken tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp, işbaşı yapmıştır" denildi.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Otomotiv sektörü 2020'de hükümet teşviki bekliyorOtomotiv sektörü 2020'de hükümet teşviki bekliyor
Trafik cezasının 4'te 1'ini ödememe hakkınız var! Trafik cezasının 4'te 1'ini ödememe hakkınız var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa, koronavirüs, OYAK Renault,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Salgın yüzünden gelir kaybına uğrayanlara 1177 TL maaş desteği! İşte şartlar...

Salgın yüzünden gelir kaybına uğrayanlara 1177 TL maaş desteği! İşte şartlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona erecek

Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona erecek

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Volkswagen en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı

Otomobil devi yeniden üretime başladı

Otomotiv sektörü 2020'de hükümet teşviki bekliyor

Otomotiv sektörü 2020'de hükümet teşviki bekliyor

Oyak Renault, üretim faaliyetlerine 27 Nisan'da yeniden başlayacak

Otomotiv devi üretime başlıyor!

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Karbon emisyonlarında tarihi düşüş bekleniyor

Karbon emisyonlarında tarihi düşüş bekleniyor

Otomotivde 7 marka yeniden üretime başladı

Otomotiv devleri üretime başladı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.