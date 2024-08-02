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Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
02.08.2024 10:59
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Otomotiv sektörü pandemi döneminde bile yaşamadığı durgunluğu 2024 yılında yaşamaya devam ediyor. Otomotiv sektöründeki bu durgunluk, Temmuz ayında da etkisini göstererek yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azaldı.

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Otomotiv piyasasındaki durgunluk eğilimi Temmuz ayı pazar verilerine de yansımasıyla otomobil ve hafif ticari araç pazarı üst üste daralarak dördüncü ayına girdi. Temmuz 2024 dönemine ait Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporunu açıklayan, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar temmuzda geçen yıla göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aynı dönemde otomobil satışları temmuzda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 gerileyerek 73 bin 396 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yıllık bazda yüzde 22,2 gerileme ile 20 bin 641 adet oldu.

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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLK 7 AYDA DURGUN PERFORMANS GÖSTERDİ

2024 yılının ilk 7 ayında ise bir otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 672 bin 18 adet oldu. İlk 7 ayda Otomobil satışları, yıllık yüzde 3,4 artışla 563 bin 351 adet oldu. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yıllık yüzde 11,1 azalarak 135 bin 667 adet oldu.

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PİYASADA MOTOR TİPLERİNE GÖRE SATIŞLAR HAKİM

Temmuzda saf elektrikli otomobil satışları temmuzda bir önceki aya göre gerilemesine karşılık geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 5 bin 735 adet oldu. Elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay yüzde 9,2 ile bir önceki aya göre belirgin değişim kaydetmedi.
Yılın ilk 7 ayında ise motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 349 bin 583 adetle yüzde 65,2 pay, hibrit otomobil satışları 79.525 adetle yüzde 14,8 pay, dizel otomobil satışları 58 bin 334 adetle yüzde 10,9 pay, elektrikli otomobil satışları 45 bin 342 adetle yüzde 8,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 567 adetle yüzde 0,7 pay aldığı belirlendi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Araç otomotiv
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