Renault, Fiat, BYD, Hyundai... En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu! Ekim 2025 listede o markalar yer aldı

2025 yılının son çeyreğinde otomobil markalarının kampanyaları araştırılıyor. Banka faizlerinin yüksek olmasına rağmen sıfır otomobillerinin satışları yılın ilk 9 ayında yükseldi. Yeni araba olacak olanlar ise uygun fiyatlı sıfır otomobil fiyatlarını araştırıyor. En çok satan otomobillere bakıldığında ise 1 milyon liranın altında kalan bir model olduğu görülüyor.

EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL

TÜİK'in verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde en çok satılan otomobil modei Renault Clio olmuştu. İkinci sırada ise 27 bin 420 ile Tesla Y modeli oldu. En çok satılan ilk 10 model ise şu şekilde:

Renault Clio: 34.151 Tesla Y: 27. 420 Renault Megane: 26.933 TOGG T10X: 22.131 BYD Seal U: 19.534 Fıat Egea: 18.323 Toyota C-HR: 17.755 Dacıa Sandero: 16.374 Hyundaı i20: 15.983 Toyota Corolla: 15.944

EN UCUZ 10 OTOMOBİL MODELİ BELLİ OLDU!

Her markaya ait modellerin sadece başlangıç paketlerindeki güncel fiyatlar ise belli oldu. Buna göre, 20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobil markaları/modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

1-Fiat Egea - 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL

2-Fiat Egea Cross - 1.4 Fire 95 HP Street: 1.134.900 TL

3-Hyundai i10 - 1.2 MPI 79PS Jump: 1.148.000 TL

4-Hyundai i20 - 1.2 MPI 79PS Jump: 1.256.000 TL

5-Citroen e-C3 - 83 kW: 1.375.000 TL

6-Opel Corsa - 1.2 100 HP MT6 Edition: 1.376.000 TL

7-Dacia Sandero - Stepway Expression TCe 90 Auto: 1.420.000 TL

8-Renault Clio - Evolution 1.0 TCe X-Tronic: 1.536.000 TL

9-Honda Jazz - 1.5L Hibrit Otomatik: 1.695.000 TL

10-BYD Dolphin - 150 kW Comfort - 1.699.000 TL