Renault, Fiat, BYD, Hyundai... En ucuz 10 otomobil modeli belli oldu! Ekim 2025 listede o markalar yer aldı

2025 yılının son çeyreğinde otomobil markalarının kampanyaları araştırılıyor. Banka faizlerinin yüksek olmasına rağmen sıfır otomobillerinin satışları yılın ilk 9 ayında yükseldi. Yeni araba olacak olanlar ise uygun fiyatlı sıfır otomobil fiyatlarını araştırıyor. En çok satan otomobillere bakıldığında ise 1 milyon liranın altında kalan bir model olduğu görülüyor.
TÜİK'in verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde en çok satılan otomobil modei Renault Clio olmuştu. İkinci sırada ise 27 bin 420 ile Tesla Y modeli oldu. En çok satılan ilk 10 model ise şu şekilde:
Her markaya ait modellerin sadece başlangıç paketlerindeki güncel fiyatlar ise belli oldu. Buna göre, 20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobil markaları/modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
1-Fiat Egea - 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL
2-Fiat Egea Cross - 1.4 Fire 95 HP Street: 1.134.900 TL
3-Hyundai i10 - 1.2 MPI 79PS Jump: 1.148.000 TL
4-Hyundai i20 - 1.2 MPI 79PS Jump: 1.256.000 TL
5-Citroen e-C3 - 83 kW: 1.375.000 TL
6-Opel Corsa - 1.2 100 HP MT6 Edition: 1.376.000 TL
7-Dacia Sandero - Stepway Expression TCe 90 Auto: 1.420.000 TL
8-Renault Clio - Evolution 1.0 TCe X-Tronic: 1.536.000 TL
9-Honda Jazz - 1.5L Hibrit Otomatik: 1.695.000 TL
10-BYD Dolphin - 150 kW Comfort - 1.699.000 TL
