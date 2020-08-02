Renault Nissan'dan dolayı zarar etti! Peki sıfır otomobil fiyatları düşecek mi yoksa artacak mı? İşte Renault'un aldığı o karar!

2020’nin ilk yarısında Fransız otomobil devi zarar etti! Türkiye'de en çok tercih edilen markalardan birisi olan Renault 2020'nin ilk yarısından zarar etti. Koronavirüsün etkisiyle zarar ettiğini açıklayan Fransız otomobil şirketi, kemer sıkma politikalarına gidecek. Peki sıfır km arabalarda fiyat değişikliği olacak mı? Renault sıfır otomobil fiyatları düşecek mi? İşte son dakika Renault fiyat politikası haberimiz...

Ünlü araba devi Renault zarar etti, sıfır km otomobil fiyatları düşecek mi?

Dev otomobil şirketleri zararlarını açıklamaya devam ediyor. En son açıklama ise Renault CEO’su Luca de Meo'dan geldi. Renault'un 2020'nin ilk yarısında 7.3 milyar euro zarar açıklayan Meo bu zarardaki büyük payın sahibi olarak Nissan'ı gösterdi. Meo 4.8 milyar euroluk kısmı Nissan'dan dolayı olduğunu açıkladı. Hisse senetlerinin ise yüzde 9 değer kaybettiğini açıklayan Meo, kemer sıkma politikasına başladı. Peki zararın ardından Renault sıfır otomobil fiyatları artacak mı? İşte son dakika Renault sıfır araba fiyat değişikliği kararı!

Renault battı mı?

Renault CEO’su Luca de Meo, eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, bu kötü gidişata son vereceklerine inandıklarını ifade etti. Şirket, yeniden yükselişe geçebilmek için dünya genelindeki 14 bin 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Bu açıklamalar akla Renault battı mı sorusunu getirdi.

Renault sıfır km arabaların fiyatlarını artıracak mı?

Renault CEO’su Luca de Meo üretime dair açıklamalar da yaptı. Meo açıklamasında Renault üretim kapasitesini değiştirerek, ucuz modeller için fiyat artışına dair sinyaller verdi. Haberin ardından sosyal medyada vatandaşlar, Renault araç almak isteyenlerin fiyat artışı yapılmadan almaları önerildi.

