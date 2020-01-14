Renault ve Nissan ortaklığı bozulmayacak

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Philippe Senard, Belçika'nın L'Echo gazetesine yaptığı açıklamada, Mitsubishi'nin de içinde yer aldığı ortaklık hakkında "sağlam, güçlü ve son derece iyi durumda" dedi.

Nissan'dan yapılan açıklamada "spekulatif uluslararası medyaya" yanıt olarak "herhangi bir şekilde ortaklığın bitirilmesi söz konusu değil" ifadesi yer aldı.

Nissan'ın yaptığı açıklamada ayrıca "Bu ortaklık Nissan'ın rekabet gücünün kaynağı durumunda. Nissan bu ortaklık ile sürdürülebilir ve karlı şekilde büyümeye devam edecek ve tüm ortaklarıyla birlikte kazan-kazan şeklinde iş birliğine devam edecek" denildi.

Nissan ve Renault'u birlikte tuttuğu düşünülen Carlos Ghosn'un ayrılmasından sonra şirketlerin de 20 yıldır maliyet paylaşımına dayanan ortaklıklarına son vereceği yönündeki kaygılar nedeniyle Renault hisseleri son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile tutuklanmış ve kefaletle serbest kaldıktan sonra Japon adalet sisteminin "esiri" olmayacağını söyleyerek Lübnan'a kaçmıştı.

KAYNAK:REUTERS

