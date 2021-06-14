Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç muayene gecikme bedelleri yeniden düzenlendi

Tebliğle, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'na bağlı tahsil idarelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yeniden yapılandırılması, matrah, vergi artırımı, işleme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair esaslar belirlendi.

9 Haziran'dan önce muayenesi gecikmiş araçlardan tahsil edilmiş olan %5 fazlalar ise red ve iade edilmeyecek.

Bu araç sahiplerinin 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, %5 olarak uygulanan ceza oranı, %0.75 olarak tahsil edilecek.

Reuters'ta yer alan habere göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7326 sayılı kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrasına (araç muayenelerine) dair tebliğe göre, 9 Haziran tarihi itibarıyla zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçlar kapsamda yer alıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma yasasıyla getirilen ve araç muayene süresini geçirenlerden tahsil edilecek ceza oranını %5'ten %0.75'e indiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

GECİKME SÜRESİ İÇİN BİR SINIR YOK

AA'da yer alana habere göre, TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.

31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.



