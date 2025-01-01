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Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomobil sürücüleri dikkat! Yepyeni bir dönem başlıyor...Artık her şey denetim halinde olacak

01.01.2025 10:22
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Vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı yönetmelikler kapsamında araçlarda, gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemlerine ilişkin özel test prosedürleri ve teknik gereklilikleri düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Otomobil sürücüleri dikkat! Yepyeni bir dönem başlıyor...Artık her şey denetim halinde olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Olay Veri Kaydedici Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

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YOLLARDAKİ GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakanlık tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalarla, vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ve AB mevzuatına uyum amaçlandı.
Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemine ilişkin mevzuat kapsamında M1 (Otomobil), M2 (Minibüs), M3 (Otobüs), N1 (Hafif ticari), N2 (Kamyonet), N3 (Kamyon) kategorilerindeki motorlu araçların gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemleri ile donatılmasına ve bu sistemlere ilişkin tip onayı için özel test prosedürleri ve teknik gerekliliklere ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlendi.

SÜRÜCÜ SÜREKLİ DENETİMDE OLACAK

Sistemle sürücünün görsel dikkatinin ne zaman sürüş görevlerine odaklanmadığı belirlenerek, sürücü araçtaki insan-makine ara yüzü aracılığıyla uyarılacak. Araçtaki kişilerin biyometrik kişisel verilerini dikkate almadan işlev gösterebilecek sistem, kapalı devre olarak verileri sürekli kaydedecek ve saklayacak şekilde tasarlanacak.
Çevresel koşullar dikkate alınarak çalıştırılacak sistemde, sürücünün dikkat dağınıklığı (bakış noktaları) izlenecek, gerekli durumlarda sürücüye görsel, işitsel, dokunsal uyarılar verilecek.

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VERİLER KORUNACAK

Olay Veri Kaydedici Sistemine İlişkin yönetmelikle de söz konusu motorlu araçların olay veri kaydedici sistemi ile donatılmasına ve bu sistemlere ilişkin tip onayı için özel test prosedürleri ve teknik gerekliliklere ilişkin hükümler ve bunların uygulanmasına ait usul ve esaslar düzenlendi.
Olay veri kaydedici sisteminde gerçekleştirilen yazılım güncellemeleri, bunların tehlikeye atılmasını ve geçersiz güncellemeleri makul ölçüde önlemek için korunacak.

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KAZADA VERİLER KAYBOLURSA...

Kaydedilen çarpışma ile ilgili veriler ilgili yönetmelikte belirtilen standart hale getirilmiş veri link bağlantı elemanı üzerinde seri veri kapısı vasıtasıyla sağlanacak. Seri veri kapısının çarpışmadan sonra artık işlevsel olmadığı durumlarda, veriler olay veri kaydedici sistemine doğrudan bağlanarak alınabilir olacak.
Olay veri kaydedici sistemi tarafından kaydedilen veriler, aracın kilidini açmaya veya alet kullanmaya gerek kalmadan erişilebilen arayüzler üzerinden veya kablosuz bağlantılar için araç arayüzleri üzerinden erişime açılmayacak.
Öte yandan, Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro Vi) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı İle İlgili Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Otomobil
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