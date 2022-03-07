FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi? İşte otomobil piyasasındaki son durum...

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi? İşte otomobil piyasasındaki son durum...

07.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv sektöründe Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, iki ülkenin de tedarikte önemli hammadde üreticilerinden olması nedeniyle etkileri derinleşiyor. Sürecin uzayacağı endişesiyle tedarikte alternatif çözüm arayışına girilirken olası risk senaryolar üzerinde çalışıyor. Savaşın araba fiyatlarına etkisi ise şu anda nötr durumda...

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi? İşte otomobil piyasasındaki son durum...

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri otomotiv oldu. Otomobil üreticileri, temel ham madde ve çip gibi kritik ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldı. İlk dönemlerde fabrikaların üretimi durdurması, bulunurluk sorununa yol açarken, sıfır araç bulamayan kullanıcılar, salgın döneminde bireysel araç kullanımı talebinin artmasıyla da ikinci el araçlara yöneldi. Artan talebe rağmen yeni otomobil siparişlerinin çok uzun zaman alması ikinci el araçlara yönelimi hızlandırdı.

Sıfır araçta bulunurluk sıkıntısının ortaya çıkması, üretim ve lojistik maliyetlerinin artması ve otomobile karşı artan talep karşısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ayrıca salgın döneminde ortaya çıkan yarı iletken (çip) krizi de üretimde aksaklıklara sebep oldu ve arz-talep dengesini olumsuz yönde etkiledi.

iStock-1069360792

OTOMOBİLDE SAVAŞ ETKİSİ

Sektör, pandemiden sonra şimdi de Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan dolayı yara aldı. Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'da üretim tamamen dururken, otomotivde küresel hammadde ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Rusya'da da üretimle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Yüksek lojistik maliyetleri ve parça bulunabilirliği ile boğuşan sektörde yeni bir alarm daha verildi. Yapılan tahminlere göre küresel satışlar yaklaşık 400-500 bin adet düşecek. Son iki yıldır otomobil tedariki konusunda sorun yaşayan Türkiye otomotiv sektörünün de bundan etkileneceği ifade ediliyor.

Ancak otomobil tedarikindeki sorun, petrol fiyatlarındaki artış, dolar kurunun yüksek olması nedeniyle bir süredir beklemede olan tüketici için geçtiğimiz günlerde önemli bir karara imza atılmıştı. BDDK, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranını 48 ay olarak belirledi.

iStock-1296023659

İKİNCİ EL ARAÇTA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki son gelişmeleri Habertürk TV’de değerlendiren ikinci el otomobil satış firması genel müdürü Muhammet Ali Karakaş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bu tarz kaotik ortamların her ülke için bazı sonuçları oluyor. Bizde de hem sıfır hem de ikinci elde fiyatlar enflasyon, faiz ve kur üçgeninde yukarı yönlü hareket ediyor. Rusya önemli bir neon gazı ve çelik tedarikçisi. Bunlarla ilgili kaygılar var. Ama bunun piyasada fiyatlara yansıdığını gözlemlemek çok mümkün değil. Önümüzdeki aylarda savaşın akıbetine göre otomobil markaları üretimleri ile ilgili karara varacaklardır. Şu an pazara etkisi olduğunu söylememiz yanlış olur. Ocak ayından beri neredeyse sabit bir dolar kuru ve BDDK’nın aldığı taşıt kredisi kararı ile vatandaş heyecanlandı. Bunun pozitif yansımalarını sahada gördük. Şubat’ın 15’i itibariyle piyasada hareketlilik başladı. BDDK’nın kararı çok güzel oldu. Ayrıca bahar ve bayram da yaklaştı. Önümüzdeki dönemde bu hareketlilik daha da artacak. Mutlaka savaş kuşkusu vatandaşta bekleme isteği yaratıyor. Umarım kısa sürede barış olur ve herkes işine konsantre olur. 10 yaş altında otomobil almak kullanılabilirlik açısından tereddüt yarattığı için 150 bin TL ile 600 bin TL arasında. Ancak fiyatlar orta segment ve B segmentte değişiyor."

iStock-1300835336

OSD, OLASI SENARYOLAR ÜZERİNDE AKSİYON PLANLARI OLUŞTURUYOR

Dünya’da yer alan haberde Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün ise, OSD üyeleri olarak gelişmeleri yakından ve üzülerek takip ettiklerini ifade ederek, “Yaşanan sürecin sanayimiz üzerindeki etkisi ilerleyen dönemde daha belirgin hale gelecek olmakla birlikte, tüm bu riskler ve olası senaryolar üzerinde aksiyon planlarımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Öncelikli temennimiz en kısa sürede barış ortamının sağlanması” dedi.

Çok katmanlı ve kompleks bir tedarik zinciri yapısına sahip olan otomotiv sanayisinin Rusya’dan ithalat hacmini net olarak ölçümlemenin mümkün olmadığını ifade eden Yenigün, şu bilgileri verdi:

iStock-157284494

“TÜİK verilerine göre 2021 yılında Rusya’dan ithal edilen motorlu kara taşıtlarının karoserileri ile aksam ve parçalarının değeri 9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ancak hammadde ve enerji açısından önemli bir ihracatçı konumunda olan Rusya’nın otomotiv ana sanayiine dolaylı ihracatının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Rusya, dünyanın önemli doğalgaz rezervlerine sahip olması sebebiyle küresel enerji piyasasının önemli bir oyuncusu. İçinden geçilen sürecin enerji piyasası üzerine ve dolayısıyla sanayiciye de etkisi olabilecek.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil satışlarında taht el değiştirdi! Otomobil satışlarında taht el değiştirdi!
Akaryakıt fiyatları daha da artar mı? Akaryakıt fiyatları daha da artar mı?
Evi olanları ilgilendiren önemli gelişme! Mart ayı sonuna kadar ödenecek, en az 7 bin TL...Evi olanları ilgilendiren önemli gelişme! Mart ayı sonuna kadar ödenecek, en az 7 bin TL...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!

İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yeni imajıyla gündem oldu! Eski hali hatırlatıldı

Yeni imajıyla gündem oldu! Eski hali hatırlatıldı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.