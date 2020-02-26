Sakarya'da üretilen otomobiller dünya yollarında

Türkiye'nin ocak ayı otomotiv ihracatının yüzde 25,4'ünün gerçekleştirildiği Sakarya, ürettiği 28 bin 329 aracın yüzde 82,2'sini yurt dışına satarak 2020'ye hızlı bir başlangıç yaptı.

Otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sırada bulunan Sakarya'dan, yılın ilk ayında 108 ülkeye 509 milyon 968 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak ayında, taşıt araçları ihracatındaki payını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırmayı başaran kentte, en çok ihracat 474 milyon 315 bin dolarla otomotiv endüstrisinde kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk ayında üretilen 112 bin 298 aracın 91 bin 430'u ihraç edildi.

Bu alanda söz konusu ayda yüzde 25,4 payı bulunan Sakarya, ürettiği 28 bin 329 aracın yüzde 82,2'sine denk gelen 23 bin 314 aracı dünyaya sattı.