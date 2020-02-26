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Sakarya'da üretilen otomobiller dünya yollarında

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ocak ayı otomotiv ihracatının yüzde 25,4'ünün yapıldığı Sakarya'da bu ayda üretilen 28 bin 329 aracın yüzde 82,2'si ihraç edildi.

Sakarya'da üretilen otomobiller dünya yollarında

Türkiye'nin ocak ayı otomotiv ihracatının yüzde 25,4'ünün gerçekleştirildiği Sakarya, ürettiği 28 bin 329 aracın yüzde 82,2'sini yurt dışına satarak 2020'ye hızlı bir başlangıç yaptı.

Otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sırada bulunan Sakarya'dan, yılın ilk ayında 108 ülkeye 509 milyon 968 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak ayında, taşıt araçları ihracatındaki payını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırmayı başaran kentte, en çok ihracat 474 milyon 315 bin dolarla otomotiv endüstrisinde kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk ayında üretilen 112 bin 298 aracın 91 bin 430'u ihraç edildi.

Bu alanda söz konusu ayda yüzde 25,4 payı bulunan Sakarya, ürettiği 28 bin 329 aracın yüzde 82,2'sine denk gelen 23 bin 314 aracı dünyaya sattı.

Günlük 944 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, bu yılın ilk ayında 25 bin 906 otomobil, 5 otobüs, 33 midibüs, 2 bin 385 traktör olmak üzere toplam 28 bin 329 araç üretildi.

Bu rakamla, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 25,4'ünün yapıldığı kentte, günde 944 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında ocak ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, yılın ilk ayında Arifiye'deki fabrikasında 25 bin 906 otomobil üretti.

Geçen yıl global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ve yüzde 10'u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası olan Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında ocak ayında binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin yüzde 84,5'ine denk gelen 21 bin 910'unu ihraç etti.

Toyota, geçen yılın ilk ayında 17 bin 479 adet olan ihracat rakamını bu senenin ilk ayında yüzde 25,3 artırdı.

TürkTraktör'ün ihracatı arttı

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar, ocak ayında 5 otobüs ve 33 midibüs olmak üzere toplam 38 araç üretti. Geçen yıl ocak döneminde 112 araç ihraç eden Otokar, bu yıl 56 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör, yılın ilk ayında 2 bin 385 traktör üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla bu yıl ocak döneminde 23 bin 314 traktör ihracatı gerçekleştiren Türk Traktör, ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv ihracatı, Sakarya,

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