Samsun'da araç sayısı bir yılda 39 bin arttı: Trafikteki büyüme dikkat çekiyor

Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı son bir yılda 39 bin 14 adet artarak 543 bin 967'ye ulaştı. Artış oranının yüzde 7,7'ye çıkması, kentte araç sahipliğinin hız kesmeden yükseldiğini ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü'nün Mart 2026 verilerine göre, kentteki toplam araç sayısı sadece yıllık değil aylık bazda da artış gösterdi. Samsun'da 2026 yılı Mart ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, bir önceki aya göre 2 bin 441 adet (yüzde 0,5), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 39 bin 14 adet (yüzde 7,7) artarak 543 bin 967'ye ulaştı. Samsun, bu rakamla Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sını oluşturdu.

Kentteki araç parkının neredeyse yarısını otomobiller oluşturdu. 262 bin 818 adetle ilk sırada yer alan otomobilleri, 96 bin 882 motosiklet ve 90 bin 624 kamyonet takip etti. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu şehirde traktör sayısı da 65 bin 578 ile dikkat çekerken, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı araçlar daha sınırlı sayılarda kaldı.
Artışın dağılımı incelendiğinde özellikle motosiklet ve özel amaçlı araçlardaki yükseliş öne çıktı. Son bir yılda özel amaçlı araçlar yüzde 21,5, motosikletler yüzde 15,4 oranında arttı. Otomobil sayısındaki artış ise yüzde 8,1 olarak kaydedildi. Bu tablo, hem ticari kullanım hem de bireysel ulaşım tercihlerinde çeşitlenmenin sürdüğünü gösterdi.

Öte yandan Mart ayında Samsun'da 14 bin 9 aracın devri yapıldı. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 63,7 ile ilk sırada yer alırken, kamyonetler ve motosikletler de en çok işlem gören araç türleri arasında yer aldı. İkinci el piyasasındaki bu hareketlilik, kentte araç kullanımının ve talebinin canlılığını koruduğunu ortaya koydu.
Veriler, Samsun'da hem nüfus artışı hem de ekonomik hareketlilikle birlikte motorlu araç sayısındaki yükselişin sürdüğünü, özellikle motosiklet ve alternatif araç türlerine olan ilginin giderek arttığını ortaya koydu.

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyon 23 bin 986'ya yükseldi. Ülke genelinde yıllık artış yüzde 7 olurken, Samsun'daki artış oranının Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

