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‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti: ‘Şubat ayında…’

07.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında yollara çıkmaya hazırlanan TOGG’un Şubat ayında kura ile ön siparişe açılıyor. Yerli otomobilin satışıyla ilgili ipucu veren CEO Gürcan Karakaş, “Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecek” dedi. Öte yandan elektrikli araçlardan alınan ÖTV ile ilgili yapılan düzenleme TOGG’un fiyatı ile ilgili yapılan hesapları değiştirdi. O iki rakam göze çarptı…

‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti: ‘Şubat ayında…’

Yerli otomobil Togg Mart ayında yollara çıkmaya hazırlanırken fiyatı ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Henüz TOGG fiyat listesi firma tarafından ne yazık ki açıklanmadı. Ancak diğer SUV araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacağı bilinen Togg’un fiyatı için yeni bir iddia ortaya atıldı. Yakın bir zamanda TOGG'un fiyatının 1 milyon TL’yi geçeceği öne sürülüyordu. Yapılan son düzenleme ise tüm hesapları tamamen değiştirdi.

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ELEKTRİKLİDE ÖTV YÜZDE 10’A DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştı. Alınan karar ile motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olacak. Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine girecek.

Togg'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak. Düzenleme ile hali hazırda tüm versiyonları yüzde 60'lık ÖTV dilimine giren Togg'un, arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.

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TOGG FİYATI İÇİN O İKİ RAKAM ÖN PLANA ÇIKTI

Togg'un da, ÖTV değişikliğinden olumlu etkilenme ihtimali bulunuyor. Düzenlemenin ardından TOGG’un yüzde 10 vergi dilimini aşmayacağı konusu da göz önünde bulundurulduğunda, fiyatın ortalama 700 ila 900 bin TL gibi bir aralıkta yer almasına olası olarak bakılıyor. Ama elbette henüz kesin bir bilgi bulunmadığı için bu fiyatlar tamamıyla tahminlerden ibaret. Ancak sektörde beklenti otomobilin başlangıç paketinin ortalama bu fiyatlardan başlaması yönünde oldu.

Sektör temsilcileri TOGG’un satışa çıktığı dönemde ise aracın piyasaya göre çok ucuz olacağını öne sürüyorlar. Böylece diğer otomobil devlerinin de fiyat indirimine gitmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

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İLK TOGG'LAR KURAYLA ÖN SATIŞTA

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayında ön siparişe açılacak yerli otomobilin satışıyla ilgili ipucu veren Karakaş, “Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecek” dedi.

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2023’TE 20 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK

Karakaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Bunu yaparken de 3 kademeden geçiyoruz. İlk kademe, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, dolayısıyla 2023 adet özel seri aracın NFT'lerle, dijital sanatlarla birleştirilmiş NFT'lerle ihaleye çıkılarak satın alma hakkının alınması. İkincisi, geri kalan araçların da bir kısmının ön siparişini bir dijital yarışmayla, inovatif dijital bir yarışmayla, özellikle 'digital native' diye tabir ettiğimiz kesimin ilgisini göstereceğini düşündüğümüz bir oyunlaştırılmış yarışmayla yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da buraya katılmak isteyen ama şansını kurayla denemek isteyenler için de şeffaf bir kura çekimi şeklinde planlıyoruz."

Gürcan Karakaş, 2023 yılında toplam 20 bin civarında araç üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.


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