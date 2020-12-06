Sıfır araba alacaklar dikkat! Mutlaka ekspertize götürün

İkinci el araba piyasasında meydana gelen fiyat artışı ve bazı dolandırıcılık faaliyetlerinden uzak durmak isteyen alıcılar, sıfır arabalara yönelerek rahat etmek istiyor. Genellikle araba bayileri veya oto galerilerden alınan sıfır araçlarda da çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bazen fabrikasyon hataları bazen de ulaşım faaliyetlerinde oluşabilecek bu hatalara karşı alıcıların dikkatli olması gerekiyor. Arabalarda yer alan kusurların satış fiyatını ciddi anlamda düşürebileceğini belirten uzmanlar, sıfır araba satın almadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor.

'BAZI SIFIR ARAÇLARDA PARÇALAR DEĞİŞİYOR'

Sıfır kilometre olarak satın alınan bazı arabalarda çeşitli hataların olabileceğini belirten oto ekspertizi Cihan Acar, ikinci el araçlarda alınan ekspertiz raporlarının sıfır araçlarda da alınması gerektiğini vurguladı. Sıfır arabalarda genellikle kaporta testi yaptırıldığını ifade eden Acar, “Bazen sıfır kilometre, yeni alınmış araçlara da ekspertiz yapıyoruz. İkinci el araçlarla mukayese edildiğinde bu sayı tabi daha az. Birçok yerde olduğu gibi biz de çeşitli durumlarla karşılaştık. Sıfır araçlarda özellikle kaporta testi sıkça yapılıyor. Kaporta testinde bazen aracın tavan, çamurluk ya da kapı gibi farklı bölgelerinde fabrikasyon boya mikronunun yüksek olduğuna rastladık. Bazı sıfır kilometre araçlarda da lokal boya uygulaması yapıldığına şahit olduk. Hatta bazı araçlarda parçanın değişmiş olduğunu da gördük. İnsanlar ikinci el bir araç alırken nasıl ekspertiz kontrolüne sokuyorsa, sıfır araç alırken de aracı bence bir ekspertiz kontrolünden geçirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.