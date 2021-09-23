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Sıfır araç alacaklar dikkat! "Yeterli stok vardı artık yok! Satışlarda sıkıntı olacak"

23.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı etkisi altına alan çip sorunu teknoloji devlerini ve otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Danışmanlık firması AlixPartners, tahminine göre küresel otomobil sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybı 210 milyar doları bulacak ve 7,7 milyon araç daha az üretim yapılacak. Öte yandan şirket direktörü Dan Hearsch yaptığı açıklamada, "Satışlarda şimdiye dek sıkıntı olmamıştı, zira yeterli stok vardı. Ancak artık yok” dedi.

Sıfır araç alacaklar dikkat! "Yeterli stok vardı artık yok! Satışlarda sıkıntı olacak"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotivde başlayarak elektronik gibi sektörlere sıçrayan küresel çip tedariki sorunu üretimde aksamalara neden olmaya devam ediyor. Amerikan danışmanlık firması AlixPartners, küresel otomobil üreticilerinin bu yıl çip krizi sebebiyle 7,7 milyon araç daha az üretim yapacağını ve çip krizi kaynaklı ciro kaybı 210 milyar doları bulacağını öngördü. Firmanın bir önceki tahmini 3,9 milyon araçlık üretim kaybı olacağı yönündeydi.

"SATIŞLARDA SIKINTI OLACAK"

Bloomberg'te yer alan habere göre, AlixPartners’ın otomotiv ve sanayi kısmı idari direktörü Dan Hearsch, “Varil boşaldı, dibinde hiçbir şey kalmadı. Geleceğe baktığımızda, satışlarda sıkıntılar olacak. Satışlarda şimdiye dek sıkıntı olmamıştı, zira yeterli stok vardı. Ancak artık yok” dedi.

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