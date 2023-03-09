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Sıfır araç da para da ortada yok! Bayiye yazılıp sıraya girmişlerdi, 1 milyon TL'lerinden oldular: 'Onlarca mağdur var'

09.03.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil almak için sıra alıp bayiye 1 milyon 150'şer bin TL yatıran 3 vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Belirtilen teslim tarihinin üzerinden günler geçmesine rağmen ses seda çıkmayınca bayiyi arayan vatandaşlar, "Bizim bu durumdan bilgimiz yok" cevabıyla adeta şoke oldu. Aynı isimle aynı binada iç içe geçmiş bayiler olduğunu anlayan üç arkadaş, kendileri gibi onlarca kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Sıfır araç da para da ortada yok! Bayiye yazılıp sıraya girmişlerdi, 1 milyon TL'lerinden oldular: 'Onlarca mağdur var'

Son yıllarda piyasada sıfır araç bulmak oldukça zor hale gelirken, bir çok kişi aylar sonra teslim edilecek araçlar için bayilerde sıraya giriyor. Bu durum ise Ankara'da yaşayan üç arkadaşın başını yaktı. Sıfır araç hayaliyle yola çıkan üç arkadaş, tüm paralarını kaptırdı.

ORDU'DAKİ BAYİ 1 HAFTA SONRAYA GÜN VERİNCE...

Ankara'da yaşayan ve sıfır araç arayan 3 arkadaş, hiçbir yerde bulamadığı aracı Ordu'daki bir bayide buldu. Ankara'da kendilerine ancak 3 ay sonra gün verildiğini söyleyen vatandaşlar, Ordu'daki bayinin ise kendilerine 1 hafta sonra aracı temin edebileceklerini söylediklerini aktardı.

3 ARAÇ İÇİN 3 MİLYON 450 BİN TL ÖDEDİLER

Show Haber'de yer alan habere göre; 3 arkadaş, 3 araç için belirtilen hesap numarasına 1 milyon 150'şer bin TL yatırırken; 15 Şubat'ta teslim edilmesi gereken araçlardan ses seda çıkmadı.

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'YARIN GELCEK' DEYİP OYALADILAR

"Yarın gelecek, şu gün gelecek diye bizi oyaladılar" diyen mağdur vatandaş, yaşananlardan şüphelenerek Ordu'yu aradıklarını söyledi.

Telefonu açan bayi "Bizim bu durumdan bilgimiz yok" deyince 3 vatandaşın başından aşağı adeta kaynar sular döküldü.

AYNI BİNA AYNI İSİM AMA "BAĞIMIZ YOK" DEDİLER

"Ödeme yapılan bayinin kendileri olmadığını, kendi içlerinde ufak bir yeri kiraya verdiklerini, söz konusu ödemenin de oraya yapılmış olabileceğini söylediler" diyen mağdurlar ise iç içe geçmiş bayilerin ortak olduklarını iddia etti.

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"ONLARCA MAĞDUR VAR"

Yaşanan gelişmeler sonrası 3 arkadaştan ikisi parasının bir kısmını kurtarmayı başarırken, kendileri gibi onlarca kişinin mağdur olduğunu söyledi.

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Ordu Otomobil bayi sıfır otomobil

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