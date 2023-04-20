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"Sıfır araçlar AVM otoparkına stoklandı" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu

20.04.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında çekildiği ileri sürülen görüntüler tartışma yarattı. Söz konusu görüntülerde, bir otoparkta çok sayıca sıfır aracın stoklandığı iddia edildi. "Sıfır araçlar stoklandı" iddiası tartışmaları da beraberinde getirdi.

"Sıfır araçlar AVM otoparkına stoklandı" iddiası! O görüntüler tartışma konusu oldu

Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar devam ederken, sıfır araçlarla ilgili tartışmalar da sürüyor. Son olarak İstanbul'daki bir AVM'de çekildiği iddia edilen görüntüler; yeni bir tartışma yarattı.

"SIFIR ARAÇLAR AVM OTOPARKINA STOKLANDI" İDDİASI

Sosyal medyada İstanbul Ataşehir'deki bir AVM'nin -2. katındaki otoparkında kaydedildiği öne sürülen görüntülerle birlikte, söz konusu otoparkta sıfır araçların stoklandığı iddia edildi.

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"BUNLARIN HEPSİ SIFIR ARAÇ"

Görüntülerde ise bir kişinin "Arabalar burada... Ne ararsanız var. Gördüğünüz gibi, böyle bir şey yok. Bunların hepsi sıfır araç, binlerce araç var burada" dediği duyuldu.

Söz konusu iddia tartışmaları da beraberinde getirdi. Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul Sıfır araba sıfır araç

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