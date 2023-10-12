Sıfır araçlarda yüzde 20'lik kampanya, ikinci elde 300 bin TL'lik indirim! Otomobil piyasasında ibre terse döndü, tarih vererek uyardı

Son iki yılda fahiş zamlarla adeta uçuşa geçen otomobil piyasasında ibre tersine döndü. Alınan önlemler sıfır araç kampanyalarıyla birleşti, ikinci el otomobilde satıcılar fiyat kırsa da otomobil pazarları boş kaldı. Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu önlemler, piyasadaki nakit sıkıntısı derken piyasaya giren çok sayıda sıfır araçla birlikte ikinci elde ilgi her geçen gün azaldı.

TESLİMAT SÜRESİ DÜŞTÜ, YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİMLER GELDİ

Show Haber'de yer alan habere göre sıfır araçlarda teslimatların iki haftaya kadar düştüğü belirtilirken, otomobil bayileri de sıfır araçlarda yüzde 20 indirime varan kampanyalara başlayınca, müşterilerin ilgisi sıfır araçlara yöneldi.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ 300 BİN TL'Yİ BULDU

İkinci el piyasasında yaşanan durgunluk galericileri de indirim yapmaya itti. Bazı otomobillerde son bir ayda 250-300 bin TL kadar fiyat düşürüldüğü belirtilirken, buna rağmen ikinci el oto pazarında galericiler adeta sinek avlıyor.

OTOMOBİL FİYATLARI DAHA DA DÜŞECEK Mİ?

Araç satışlarında yaşanan durgunluk ve fiyatlarda yaşanan gerilemeyle birlikte vatandaşlar "Otomobil fiyatları daha da düşecek mi?" sorusuna yanıt ararken, sektör temsilcilerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AYLIK SÜRE ZARFINDA..."

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı;

"Hem sıfır hem ikinci el otomobilde fiyat düşüşleri söz konusu. Önümüzdeki birkaç aylık süre zarfında özellikle ikinci elde fiyatlar bir miktar daha geri gelebilir. Yani fiyatlar daha fazla düşecek. Sıfır ve ikinci elde yaşanan fiyat düşüşleri ve sıfırda sunulan kampanyalar yıl sonuna kadar devam edecektir. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız mevcut fiyatlar ve sunulan kampanyalardan bütçe ve ihtiyaçları dahilinde faydalanabilirler."