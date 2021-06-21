Sıfır araçta görülmemiş kampanya! Sıfır faiz, 70 bin TL indirim! Renault, Peugeot, Citroen...

2021 yılının yarısını geride bırakırken araç firmaları ellerindeki stokları tüketmek ve 2022 model araçları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan fiyatlara çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. En uygun taşıt kredisi imkanları sunan Renault, Peugeot, Citroen gibi markalı araçlarda 70 bin TL’ye kadar indirim sağlanıyor.

İNDİRİMLİ ARAÇLARIN LİSTESİ

Sizler için araçların indirimli fiyatlarını internet sitelerinden derledik. Aşağıdaki listeden normal fiyatları ve kampanyalı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

HYUNDAİ

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 178 bin 642 TL

Kampanyalı fiyatı 161 bin 623 TL

HYUNDAİ

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

Fiyatı 231 bin 500 TL

HYUNDAİ

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

Liste fiyatı 292 bin 750 TL

Kampanyalı fiyatı 288 bin 250 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

Liste fiyatı 192 bin Türk Lirası

Kampanyalı Fiyat 189 bin Türk Lirası

PEUGEOT

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik

Fiyatı 291 Türk Lirası

Kampanyalı fiyatı: 288 Türk Lirası