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Sıfır araçta görülmemiş kampanya! Sıfır faiz, 70 bin TL indirim! Renault, Peugeot, Citroen...

21.06.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç firmaları yaz döneminin gelmesiyle birlikte sıfır araçlarda büyük indirimleri müşterilerine sundu. Renault, Peugeot, Citroen ve daha pek çok marka uygun kredi fırsatları sunarak 70 bin TL’ye varan indirimler yaptı.

Sıfır araçta görülmemiş kampanya! Sıfır faiz, 70 bin TL indirim! Renault, Peugeot, Citroen...

2021 yılının yarısını geride bırakırken araç firmaları ellerindeki stokları tüketmek ve 2022 model araçları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan fiyatlara çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. En uygun taşıt kredisi imkanları sunan Renault, Peugeot, Citroen gibi markalı araçlarda 70 bin TL’ye kadar indirim sağlanıyor.

İNDİRİMLİ ARAÇLARIN LİSTESİ

Sizler için araçların indirimli fiyatlarını internet sitelerinden derledik. Aşağıdaki listeden normal fiyatları ve kampanyalı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

HYUNDAİ

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 178 bin 642 TL
Kampanyalı fiyatı 161 bin 623 TL

HYUNDAİ

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 231 bin 500 TL

HYUNDAİ

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 292 bin 750 TL
Kampanyalı fiyatı 288 bin 250 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 192 bin Türk Lirası
Kampanyalı Fiyat 189 bin Türk Lirası

PEUGEOT

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Fiyatı 291 Türk Lirası
Kampanyalı fiyatı: 288 Türk Lirası

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 318.153 TL
Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 182 bin 500 TL
Kampanyalı fiyatı: 180 bin TL

SKODA

Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium
Fiyatı 227.900 TL
Mayıs ayı fiyatı 208.900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 166 bin 900 TL
Kampanyalı Fiyatı 157 bin 900 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 308 bin 900 Türk Lirası
Kampanyalı fiyatı 289 bin 200 Türk Lirası

MITSUBISHI

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model
Fiyatı 300 bin 394 TL
Kampanyalı fiyatı 287 bin 650 TL

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216 bin 200 Türk Lirası

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 289 bin 200 Türk Lirası

SKODA

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium
Fiyatı 324 bin 400 TL
Kampanyalı fiyatı 303 bin 700 TL

SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Liste fiyatı 209 bin 300 TL
Kampanyalı fiyatı 199 bin 900 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 166 bin 350 TL
Kampanyalı fiyatı 161 bin 350 TL

KİA

YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 172 bin 900 TL
Kampanyalı fiyatı 170 bin 900 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 181 bin 400 Türk Lirası

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 177 bin 900 TL

RENAULT

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 185 bin 900 TL

OPEL

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 279 bin 500 Türk Lirası

OPEL

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition
Fiyatı 224 bin 900 Türk Lirası

RENAULT

Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg
Liste fiyatı 296 bin 900 TL

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Fiyatı 229 bin 900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 177 bin 000 TL

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 231 bin 000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 231 bin 000 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision
Liste fiyatı 220 bin 200 TL

TOYOTA

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 299 bin 350 TL

TOYOTA

Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Liste Fiyatı 219 bin 650 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 212 bin 500 TL

YENİ CITROEN C4

Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 230 bin TL
Lansmana özel fiyatı: 229.000 TL

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164 bin 900 TL

DACİA

Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 200 bin TL

DACİA

Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203 bin TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 180 bin 900 TL
Kampanyalı Fiyatı 175 bin 900 TL

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 218 bin 900 TL
Kampanyalı Fiyatı 213 bin 900 TL

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 184 bin 900 TL
Kampanyalı fiyatı: 179 bin 900 TL

FIAT

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 169 bin 900 TL
Kampanyalı fiyatı 165 bin 900 TL

FIAT

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 223 bin 900 TL
Kampanyalı Fiyatı: 213 bin 900 TL

FIAT

500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT
Fiyatı: 301 bin TL
Kampanyalı fiyatı 231 bin 100 TL

FORD

Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model
Fiyatı 203 bin 550 TL

FORD

Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzi
Fiyatı 283 bin 400

FORD

EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 288 bin 600 TL

FORD

Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 290 bin 800 TL

HONDA

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin
Fiyatı 303 bin 400 TL

HONDA

Honda Jazz Executive 310 bin TL, Honda Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL fiyat ile 05 Haziran 2021 tarihinde Türkiye'de satışa çıkacak.

KİA

YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020
Fiyatı: 162 bin 900 TL

KİA

YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 190 bin 900 TL

KİA

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 231 bin 600 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 189 bin 900 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 208 bin 400 TL

NİSSAN

Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 291 bin 700 TL

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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