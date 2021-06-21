Sıfır araçta görülmemiş kampanya! Sıfır faiz, 70 bin TL indirim! Renault, Peugeot, Citroen...

2021 yılının yarısını geride bırakırken araç firmaları ellerindeki stokları tüketmek ve 2022 model araçları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan fiyatlara çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. En uygun taşıt kredisi imkanları sunan Renault, Peugeot, Citroen gibi markalı araçlarda 70 bin TL’ye kadar indirim sağlanıyor.
Sizler için araçların indirimli fiyatlarını internet sitelerinden derledik. Aşağıdaki listeden normal fiyatları ve kampanyalı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 178 bin 642 TL
Kampanyalı fiyatı 161 bin 623 TL
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 231 bin 500 TL
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 292 bin 750 TL
Kampanyalı fiyatı 288 bin 250 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 192 bin Türk Lirası
Kampanyalı Fiyat 189 bin Türk Lirası
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Fiyatı 291 Türk Lirası
Kampanyalı fiyatı: 288 Türk Lirası
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 318.153 TL
Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 182 bin 500 TL
Kampanyalı fiyatı: 180 bin TL
Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium
Fiyatı 227.900 TL
Mayıs ayı fiyatı 208.900 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 166 bin 900 TL
Kampanyalı Fiyatı 157 bin 900 TL
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 308 bin 900 Türk Lirası
Kampanyalı fiyatı 289 bin 200 Türk Lirası
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model
Fiyatı 300 bin 394 TL
Kampanyalı fiyatı 287 bin 650 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216 bin 200 Türk Lirası
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 289 bin 200 Türk Lirası
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium
Fiyatı 324 bin 400 TL
Kampanyalı fiyatı 303 bin 700 TL
SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Liste fiyatı 209 bin 300 TL
Kampanyalı fiyatı 199 bin 900 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 166 bin 350 TL
Kampanyalı fiyatı 161 bin 350 TL
YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 172 bin 900 TL
Kampanyalı fiyatı 170 bin 900 TL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 181 bin 400 Türk Lirası
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 177 bin 900 TL
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 185 bin 900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 279 bin 500 Türk Lirası
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition
Fiyatı 224 bin 900 Türk Lirası
Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg
Liste fiyatı 296 bin 900 TL
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Fiyatı 229 bin 900 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 177 bin 000 TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 231 bin 000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 231 bin 000 TL
Yeni Corolla 1.5 Vision
Liste fiyatı 220 bin 200 TL
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 299 bin 350 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Liste Fiyatı 219 bin 650 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 212 bin 500 TL
Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 230 bin TL
Lansmana özel fiyatı: 229.000 TL
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164 bin 900 TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 200 bin TL
Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203 bin TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 180 bin 900 TL
Kampanyalı Fiyatı 175 bin 900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 218 bin 900 TL
Kampanyalı Fiyatı 213 bin 900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 184 bin 900 TL
Kampanyalı fiyatı: 179 bin 900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 169 bin 900 TL
Kampanyalı fiyatı 165 bin 900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 223 bin 900 TL
Kampanyalı Fiyatı: 213 bin 900 TL
500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT
Fiyatı: 301 bin TL
Kampanyalı fiyatı 231 bin 100 TL
Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model
Fiyatı 203 bin 550 TL
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzi
Fiyatı 283 bin 400
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 288 bin 600 TL
Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin
Liste fiyatı 290 bin 800 TL
Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin
Fiyatı 303 bin 400 TL
Honda Jazz Executive 310 bin TL, Honda Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL fiyat ile 05 Haziran 2021 tarihinde Türkiye'de satışa çıkacak.
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020
Fiyatı: 162 bin 900 TL
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 190 bin 900 TL
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 231 bin 600 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 189 bin 900 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 208 bin 400 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 291 bin 700 TL
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