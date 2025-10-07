FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Sıfır motor aldı, resmen elinde kaldı! Firmaya bile ulaşamıyor, 1 aydır bekliyor

Sivas'ta yaşayan Ahmet Özkan bir hevesle, 300 bin lira ödeyip sıfır kilometre motosiklet aldı. Motorun arızalı çıkması üzerine hevesi kursağında kalan Özkan, sorumlu firma çözüm üretmeyince soluğu mahkemede aldı.

Sıfır motor aldı, resmen elinde kaldı! Firmaya bile ulaşamıyor, 1 aydır bekliyor
Ezgi Sivritepe

Sivas'ta yaşayan 30 yaşındaki Ahmet Özkan, uzun süredir hayalini kurduğu motoru satın almak için aylarca birikim yaptı. Haziran ayında 300 bir TL'yi denkleştirip sıfır kilometre bir motosiklet aldı. Ancak Özkan'ın sevinci kısa sürdü.

Sıfır motor aldı, resmen elinde kaldı! Firmaya bile ulaşamıyor, 1 aydır bekliyor 1

1 AY BOYUNCA BEKLEDİ

İddiaya göre motoru aldığı gün, aracın alt kısmından yağ sızdığını fark edip durumu satın aldığı bayiye bildirdi. Firma, yaptığı ilk incelemede sorunun yağ filtresinden kaynaklandığını düşündü ve filtre onarımı yaptı. Fakat kısa bir süre sonra aynı problem yeniden ortaya çıktı. Sorunun devam etmesi üzerine Özkan, motorun bloğunda bir arıza olabileceğini belirterek, firmayla tekrar iletişime geçti. Firma yetkilileri önce değişim talebini kabul etti, ancak süreç uzadı.

Yaklaşık bir ay boyunca çözüm bekleyen Özkan, bu süre zarfında net bir yanıt alamadı. Arızanın devam etmesi ve firmanın değişim talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine, ara bulucuya başvurdu. Özkan, firma ile arasında uzlaşma sağlayamayınca konuyu mahkemeye taşıdı. Motorun ayıplı mal olduğunu düşünen Ahmet Özkan, şimdi ise sorunun hukuk yoluyla çözüme kavuşmasını bekliyor.
Sıfır motor aldı, resmen elinde kaldı! Firmaya bile ulaşamıyor, 1 aydır bekliyor 2

"KENDİLERİ İLE UZLAŞAMADIK"

Ahmet Özkan, bir hevesle motoru aldığını fakat hevesinin kursağında kaldığını belirtip, şu cümleleri kurdu:

"Motorlara hevesim vardı ve bir motor alalım dedik. Bayiye gittiğimizde motorun görüntüsü de çok hoştu. Motoru aldık ve eve getirdik. Daha sonra ise baktığımızda motorun altından yağ damlıyordu. Bir sorun olduğunu düşünüp bayiye geri götürdük. İlk önce bu durumun filtreden kaynaklanmış olabileceğini söylediler ve filtreyi onardılar. Ama tekrar aynı sorunu yaşadık. Sonrasında motorun bloğunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz dedik ve firmada bizi onayladı. Motorumuz değişsin dedik. Bir ay oyaladılar bizi. Daha sonrasında bize motorunuzu değiştirelim dediler. Tamam dedik, alt takım motoru değiştireceğiz şeklinde konuştular. Daha sonra aradılar ve motoru değiştiremeyeceklerini söylediler. Bunun nedenini sordum. ‘Biz kontrol edeceğiz, motoru nakliye ile buraya göndereceksiniz' dediler. Yaklaşık 15-20 gün süreceğini söylediler. Ben de onlara motoru geri gönderemeyeceğimi söyledim. Bir hevesim var zaten. Memlekette yaz 2 ay, motoru göndersek geri binemeyeceğiz. Orada tamir olacağını düşünüyorum dedim. Bakıp kontrol edeceklerini ve motoru kısmını söküp göndermemizi istediler. Ben onlara en başta motoru değiştireceklerini daha sonrasında ise değiştirmeyeceğinizi söylüyorsunuz dedim. Bu süreç bu böyle şekilde devam etti. Sonra motoru kesin olarak değiştirmeyeceklerini ifade etti. Bunun sonucunda ara bulucuya gittik, hiçbir şekilde kendileriyle uzlaşamadık" dedi.
Sıfır motor aldı, resmen elinde kaldı! Firmaya bile ulaşamıyor, 1 aydır bekliyor 3

3 AYDA 4 DEFA BİNEBİLDİ

Özkan, firmanın hiçbir şekilde ürünlerinin arkasında durmadıklarını söyleyerek, "Mahkeme süreci devam ediyor. Ben motorun değişmesini istiyorum, çünkü sıfır bir motor aldım, ikinci el bir motor almadım. Bu olay motoru aldığım gün başıma geldi. Az da para vermedim, bu motoru almak için aylarca para biriktirdim. Arabamı yenileyecektim ve bu durum yüzünden yenileyemedim. Bu şekilde mağdur olmam çok üzücü. Marka da hiçbir şekilde arkasında durmadı. Firmaya mail attım, aradım, farklı sitelerden ulaşmaya çalıştım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Bu motoru 300 bin liraya sıfır aldım. Motor İtalyan yapımı bir motor. Ama motor aslında Çin malı gibi. Motoru araştırmadan aldım. Satandan çok üretici firma bu işin arkasında durmuyor. Ne yedek parça konusunda ne de ürün konusunda arkasında durmadılar. Kullandıktan sonra şunu fark ettim, malzeme kalitesi aşırı düşük. 300 bin TL'yi hak eden bir motor değil. Tek sorunu bu da değil. Motor viteslere de geçmiyor ve arka tarafta uğultu var. Motor ile 280 kilometre gittim. Alalı 3 ay oldu, bu 3 ayın içerisinde en fazla 4 gün binebildim" diye konuştu.
Sıfır motor aldı, resmen elinde kaldı! Firmaya bile ulaşamıyor, 1 aydır bekliyor 4

"MOTORUN GERİ ALINMASINI İSTİYORUM"

Yargı kararını beklemek zorunda kaldığını belirten Özkan, "Motor dükkanımda öylece yatıyor. Motorun altından yağ geliyor, biz blokta çatlak olduğunu düşünüyoruz. Sökülmeden ne çıkacağı belli değil. Belki bir contası bile bozuk olabilir. Bir contasının değişmesi için tüm sisteminin tamamen sökülmesi lazım. Çok üzüldüm gerçekten. Yaz geldi geçti, motorumu aldım, ehliyetimi aldım ama süremiyorum. Ben motorun değişmesini istiyordum, artık motorun geri alınmasını istiyorum. Kendi ürününe sahip çıkmayan bir firmanın motorunu kullanmak istemiyorum, kullanmayacağım da. Bütün hevesimi kaçırdılar. Birkaç gün sonra bilirkişiye gideceğiz, o rapor tutacak, kim haklı kim haksız diye. Ayıplı mal olduğunu düşünüyorum, öyleyse de geri alacaklar. Bilirkişi gelip motoru kontrol edecek, arızanın neyden kaynaklı olduğunu söyleyecek. Arızanın ayıplı mal olup olmadığına onlar karar verecek. Ayıplı mal derlerse mecburen alacaklar. Beni 3 ay mağdur ettikleri için ürünlerini geri almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.
İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Karahan'da enflasyon mesajı!Başkan Karahan'da enflasyon mesajı!
Satıp gelir elde ediyorlar! 'Öğrenmek isteyene kapımız açık' Atıl kalmıştı, değerlendiSatıp gelir elde ediyorlar! 'Öğrenmek isteyene kapımız açık' Atıl kalmıştı, değerlendi

Anahtar Kelimeler:
motor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.