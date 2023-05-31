Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Kredi faizleri yüzde 4,09’dan yüzde 4,79’a yükseldi: Yıl sonuna kadar...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 artarak 333 bin 650 adet olarak tarihi seviyede kaydedildi. Bu temponun Mayıs ayında da devam etmesi bekleniyor. Mayıs ayı ile birlikte bu rakamın 450 bin tarihi seviyelerine yükseleceği öngörülüyor. Yılın geri kalanına ilişkinse öngörüler farklı.

TAŞIT KREDİLERİNDE HAFTA BAŞINDA ARTIŞ

Taşıt kredilerinde geçtiğimiz hafta yüzde 4,09 seviyesinde olan faiz oranı bu hafta başı itibariyle yüzde 4,79’a çıkarıldı. Sektör temsilcileri araç tedariki, kur seviyesi ve kredi durumunun pazarın seyrini belirleyeceğini dile getiriyor.

Konuya ilişkin Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’ye konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, diledikleri kadar araç bulabilmeleri halinde pazarın 1.2 milyon adede ulaşma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Ama her şey bu haliyle devam ederse tahminimiz 900 bin adetler civarı" diye yorumda bulundu.

ARZ, KUR VE KREDİLER PAZARI BELİRLEYECEK

Yıl sonu pazar büyüklüğünün ne kadar olacağına dair net bir ifade kullanmak için bu konuların açıklığa kavuşması gerektiğinin altını çizen Bozkurt, “Şu anda bazı marka ve modellerde görülen araç bulunurluğundaki rahatlama, gelecek aylarda da devam edebilecek mi? Pazarı belirleyecek olan en büyük konu arzın ne seviyede olacağıdır. Bunun yanı sıra, önümüzdeki aylarda araç fiyatlarının hangi seviyelerde seyredeceği de önemli bir kriterdir. Üretim tarafından düzenli olarak döviz bazında yapılan fiyat artışları, Euro/TL kur seviyesi araç fiyatlarının hangi seviyelerde seyredeceği konusunda en büyük etken olacaktır. Yine pazar büyüklüğüne etki edecek bir diğer husus da, kredi temini ve bu kredinin maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Satışların önemli kismi kredili olacağından, toplam pazar büyüklüğüne çok etkisi olacaktır” yorumunda bulundu.

BAYİLER ARAÇ MI STOKLUYOR? YETKİLİLERE ÇAĞRI

Öte yandan ikinci el otomobil satışı yapan firmalar ise yetkililere çağrıda bulundu. İkinci el araç satan Eyüp Kaydak, galerici olarak sıfır aracı bırakın ikinci el araç bile bulmakta zorlandıklarına dikkat çekti. “Sıfır araç konusunda hiçbir bayide araç yok. Adana’daki bütün bayileri geziyoruz, sıfır araç alamıyoruz. İkinci el bulamıyoruz, sıfır alalım diyoruz ama kesinlikle araç bulamıyoruz. 'Bize gün verin' diyoruz ya da 'kapora verelim', ona da 'yok' diyorlar” diyen Kaydak, “Bu durum hiç normal değil, bayilerde ciddi bir stoklama durumu söz konusu. Bayilerde araç olmadığına inanmıyorum. Geçmişte pandemi yaşadık ve fabrikalar üretime ara vermişti ama şu an üretim tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’ye araçlar geliyor ancak bayiler araçları satmıyor” diyerek sitemde bulundu.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN BAYİLERE CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı ise araçlara liste fiyatının üzerinde ödeme talep eden bayi ile müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine para cezası uyguladığını duyurmuştu. Bu kapsamda müşterilerin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan otomobil bayilerine bir haftada 17,8 milyon liralık ceza uygulandı.



