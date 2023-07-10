Sıfır otomobil fiyatlarında son nokta! iPhone zammı sonrası ortaya çıktı: 2019’dan bu yana…

Kurdaki artışa paralel olarak sıfır otomobilde markalar bazı aylar iki kez olmak üzere fiyatları güncellemeye devam ediyor. Bu kapsamdasıfır kilometre araç fiyatları yılın ilk yarısında ortalama yüzde 30 artarken, ikinci elde bu oran yüzde 80 oldu. Sadece Temmuz ayında yüzde fiyatlar ortalama yüzde 10-15 arttı. Fiyatların artmasına rağmen satışlarda da ilk 6 ayda yarım milyon baremi aşıldı.

OTOMOBİLDE VERGİ YÜZDE 116'YA ÇIKTI

Son olarak yükselen araç fiyatlarına bir de KDV artışı eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Katma Değer Vergisi oranları yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Böylece otomobil sektöründe de KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Vergilerdeki güncelleme ile yüzde 80 ÖTV’li otomobillerdeki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıkarken, ortalama bir aracın fiyatı yaklaşık 17 bin TL zamlanmış oldu. 1 milyon liralık aracın fiyatı 1 milyon 16 bin 950 TL'ye yükseldi.

ARABA FİYATINA IPHONE

Otomobil fiyatlarındaki artış sürerken otomobil yazarı Gazeteci Emre Özpeynirci dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özpeynirci paylaşımında bugün iPhone’lara atıfta bulunarak, “Başka söze gerek yok‼ Temmuz 2019 Renault Clio Joy 1.2 89.950 TL. Temmuz 2023 iPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TL” diyerek piyasanın geldiği durumu gözler önüne serdi.



